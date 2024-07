Ne idemo jedno uz drugo: Kačavenda otkrila neprijatnu situaciju sa Samirovom suprugom! (VIDEO)

Iznela detalje!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Njeni večerašnji gosti su Milena Kačavenda i Uroš Stanić.

Uključila se nova gledateljka, Gordana (kuma).

- Uroše, u pravu si za neke stvari, ali umeš i da pretraš. Ne bi trebalo da dovodiš ljude do crvenog. Ja jesam za provokacije i to treba da radiš, ali samo da ne ideš do one krajnje granice. Milena je žena zmaj. Što se tiče ovih parova, ne verujem da će i jedan ostati - rekla je Gordana.

- Slažem se, verujem da će Milica i Terza ostati zajedno, ali njima je teret ovaj spoljni život. Videla sam da se vole, a u ostale parove ne verujem. Videćemo kad počne sezona - rekla je Kačavenda.

- Mene je zgražavalo da Samir piše stihove i izjavljuje ljubav i ne spomene dvoje dece sa posebnim potrebama - kazala je gledateljka.

- Imala sam neprijatnu situaciju, na sahrani moje mame, neko mi je preneo poruku Samirove supruge. Nazivala me je verovatno preljubnicom, a ja pokušala da ga odmaknem. Mi ni ne idemo jedno uz drugo - rekla je Milena.

- Moram da prokomentarišem i Ša. Čovek je psihopata i narcis. Miona je samo jedna koristoljubiva osoba i gleda gde joj je lepše da se uvali - rekla je Goca.

Autor: Iva Stanković