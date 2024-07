Dovela sam ga u svoj dom: Bojana otkrila povezanost sa dečkom za čije je zlostavljanje optužena! (VIDEO)

Iznela istinu!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditeljka u studiju je Ivana Šopić. Njeni večerašnji gosti su Nenad Macanović Bebica i Bojana Pavlović.

Uključila se nova gledateljka, Ljubica.

- Bojana, Đedović i Bebica su za tebe insitucija - rekla je Ljubica.

- Koju vi šifru imate - pitala je Bojana.

- Kako znaš ime tog deteta koje si zlostavljala - pitao je Bebica.

- To dete postoji, dovela sam ga u svoj dom jer nije mogao da vodi računa o sebi. Obukla sam ga i okupala i to je to - objasnila je Bojana.

- Pričaš budalaštine - odbrusio je Bebica.

- Bebice, čuo sam da si podržao Jelenu. Da li imaš to mišljenje i koje ti je mišljenje o njihovom odnosu u rijalitiju - pitala je gledateljka.

- Ne podržavam je jer je to uradila, već to što je otišla za svojom srećom, kakva god da je. Izašla je iz braka u kom je bila nesrećna. To je najbolje što je uradila, ne treba da ostaje da bi neko rekao super ste. Možda joj se nije desilo to napolju, nije smela sama da iseče - rekao je Nenad.

- Bojana je iskoristila Anđelu verovatno zbog boljeg plasmana - kazala je Ljubica.

