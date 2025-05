Kačavenda vređa punom parom: Prozivkama unakazila Slađu i Ivaniju, Anđela opet udarila na Sanju i Marka! (VIDEO)

Sve veća tenzija!

U toku je još jedna anketa, a Veliki šef zadao je takmičarima da glasaju za osobu koja najviše iritira. Ovonedeljni vođa Jovan Pejić Peja dao je reč Anđeli Đuričić.

- Što se mene tiče to će bito Korda, situacija koju je Zola objasnio. Kad vidim da gleda Anu kako spava ne mogu da kažem da mi nije iritantno. Biče to i Sanja i Marko samo jer kad dođe pitanje ili klip prikrivaju razloge svađe - govorila je Anđela.

- Sa Urošem nemam nikakav konflikt, niti me nervira na ličnom nivou. Ja kad te vidim u kombinezonu ili kad te vidim našminkanog mene to iritira jer me iritiraš kao pojava. Drugo mesto Aneli, nemam svađe sa njom, ali me nervira kao pojava i kad se dernja za stolom. Treće mesto Jordanka, promenila si svoje učešće. Ideš i provociraš ljude, to se vidi sa strane i ne znam što to radiš - pričao je Mateja.

- Prvo mesto Slađa, prošle godine je bila jedna od najpozitivnijih. Drugo mesto Kristina, jako je gotivim i ne mislim da je loš čovek, ali mi se njeno učešće ne dopada. Treće mesto Džordi iz primera za Sanju i Marka - rekla je Stefani.

- Ova njuška iz Šipova (Ivania), pokušava da uđe sa mnom u konflikt. Ti treba da dobiješ nogu u d*pe, da se vratiš u selo i šetaš po njivama u tim tvojim stajlinzima. Toliko si gadna, ružna i odvartna, navešću te jer mi se od tebe jedu g*vna. Broj dva skičava, svetleća plovka, budala koja vrišti, pišti i njišti i samo joj je bitan kadar (Slađa). Ti si totalno degenerik i jeftina provokatorka. Navešću Sanju jer misli da je bitna i da su svi na nju ljubomorni. Komentator si, al u k*rcu. Puna si citata i fraza, ali nisi to upotrebila u životu - govorila je Milena Kačavenda.

Autor: A. Nikolić