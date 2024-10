S Munjom si se na klupi poljubila: Peja zapenio nakon što je Ena otkrila kako zamišlja njihov savršen poljubac! (VIDEO)

Tenzija sve veća!

Jovan Pejić Peja zapenio je nakon što je Ena Čolić maštala o njihovom savršenom poljupcu.

- Prvi poljubac među učesnicima može samo da nam bude ako bude onako kako želim. Želim posebno da bude - kazala je Ena.

- Da nećeš možda da te na nekom balkonu poljubim, u specijalnim uslovima? Munja te je na klupi poljubio - dodao je Peja.

- Opet spominješ Munju?! Ne zanima me taj dečko. On bi bio sa mnom odmah, da to ja želim. Nije trebalo ovo sad da kažem - kazala je Ena.

- Već si rekla. Imam pravo da mislim da nisi iskrena prema meni - istakao je Peja.

- Pokazala sam da mi je stalno onda kada nismo razgovarali. Mislila sam šta radiš stalno. Da ti je stalo, promenio bi se prema meni - kazala je Ena.

- Stalo mi je, ali nemam poverenje u tebe, to je problem - istakao je Peja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.