Gastoz bez dlake na jeziku: Sve surovije udara na Karića, više neće da mu ćuti! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević tokom emisije "Pitanja novinara" razgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Niko ne može da ospori da si jako brižan, hteo si da unormališ Enu i Peju, a večeras si pokazao da si brižan kad si pokrio Sofi ćebetom - rekao je Darko.

- Rekao mi je, Darko, bez brige. Znam i više nego što mislite - umešala se Anđela.

- Gastoz, pričamo i o Kariću. On je pri svom stavu da vam je veza fejk ili da si ti fejk. Kako ti komentarišeš to što na takav način nikad nije komentarisao vezu Aneli i Luke, a mnogi im to isto govore? - pitao je Darko.

- Osim toga što ne komentariše njihovu vezu jer je pristrasan. Rekao je isto: "Sprdaj te, teraj rijaliti". Luka sve to sme, a ja kad se sprdam ja sam fejk. Više se druže, pristrasan je i ima pravo na to. On je rekao da više neće da se meša u naš odnos, a što se mene tiče neka nastavi da bodri Luku. Meni je najčudnije ono što mu izleti kad misli da ga niko ne čuje, tipa da Luka uzme Anđelu za omiljenu. Da li smo mu mi toliko trn u oku? ja to ne vidim toliko sa njegove strane. Neka rade šta hoće, mene i nju ne mogu da pomere. Čim ti izleti tako nešto za omiljenu opet smo mu u glavi, a ne znam zbog čega i šta hoće da raskrinka i da li je to neka želja da on mene raskrinka - prilčao je Gastoz.

- Zbog čega Stefan u poslednje vreme govori da mu je jezik brži od pameti? - pitao je voditelj.

- Rekao je da Anđela trpi u vezi i da bi mi rekla svašta, a njemu je brži jezik o pameti, onda treba on da kaže sve što ima o nama i da prihvati činjenicu da se nas dvoje ne trpimo. On priča da mi glumimo vezu, a njemu je jezik brži od pameti, znači da on više razmišlja o nama nego mi o njemu, to je sigurno - rekao je Gastoz.

- Rekao si da će Karić u želji da bude dobar drug biti loš komentator - dodao je Darko.

- Da, ali ima pravo da bude pristrasan. Ako ne komentariše da su Luka i Aneli fejk, a to misli cela kuća, onda si pristrasan. Ako se zalažeš da si komentator onda treba da budeš realan u svim domenima - odgovorio je Gastoz.

- Kako komentarišeš što je Karić na tvoje pitanje odgovorio da ne odgovara na pitanja učesnika? - pitao je Darko Tanasijević.

- Mislim da je i tu rekao da je pristrasan i opet se vraćamo na pitanje od malopre. On je sebi u nekoliko situacija napravio minus. Nas tera da priznamo da smo fejk, a sve ostalo je pravo i zdravi, niko nije umro, čak ni deda Pera - rekao je Gastoz.

