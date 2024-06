Iznela drugačiji stav: Bojana smatra da Aneli nije želela dete, pa je nazvala povodljivom glupačom, dala opravdanje za Janjuša!(VIDEO)

Iznela drugačije mišljenje!

U toku je emisija 'Pitanja novinara'. Večerašnja voduteljka je Ana Radulović. Sedma sila je spremna da ozbiljno prodrma kavez ukućanima svojim intrigantnim pitanjima. Bojana Pavlović iznela je svoj stav o Anelinom pobačaju.

Ljude ovde totalno ne zanima Aneli nego je to sve domino efekat, svi ustaju i govore kako nisu grupa i kako njih neko napada, ovo je velika budalaština i nervira me što sedim sa ljudima koji nemaju dva grama mozga. Evo navešću ih, Kačavenda, Uroš, Slađa, Anđelo i Anita, na čelu svega Đedović. Ja nikad nisam promenila mišljenje o ovoj ženi, ja i dalje mislim da je folirant i da ima zakazano plakanje, meni trudnoća ništa promenila nije, ja nisam za abortus i komentarisala sam njeno ponašanje samo. Ja nju ne vidim u prostoru i smatram da ova žena nije želela to dete, ovde imam činjenicu njeno ponašanje, nikad nije pokazala da želi bilo šta. Smatram da je devojka jako glupa i povodljiva, kako joj ko šta kaže ona se tako ponaša, to što se ovde vode time da je imao neke performanse, to su budalaštine nego samo ima iskrene reakcije, uvek se trudio da stane i uz njega i nju, ovde se okreće kako je on taj koji je govorio kako je ona najlošija a uvek je branio. Ja tvrdim da ga nikad nije volela, zagovaram neki svoj stav i nikad ga promenila nisam -rekla je Bojana.

Autor: Nemanja Šolaja