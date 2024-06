Neka oseti na svojoj koži kako se igrao emocijama polupane žene: Miljana prekorila Janjuša, pa Milenu optužila da lažno brani Aneli! (VIDEO)

Kulićeva iznela svoje mišljenje o gorućim temama u rijalitiju!

Miljana Kulić razgovarala je sa Darkom Tanasijevićem o svojim ljubavnim odnosima u Beloj kući. Na samom početku otkrila je zašto će tužiti bivšeg dečka Nenada Macanovića Bebicu.

- Nikad nikog nisam tužila, ali je on živeo sa nama, izdao me je i povredio. On je čovek kom sam htela da sam da mi čuva honorare, imala sam maksimalno poverenje u njega, a on me je izdao, pa sam podnela tužbu zbog onoga što je izneo za mene - govorila je Miljana.

- Da li ti pije vodu priča da se Teodora ljubila sa Rajačićem? - pitao je Darko.

- Ne, ona je premazana svim bojama. Ne bi se ljubila pred kamerama - odgovorila je Kulićeva, oa se dotakla sukoba sa Miljanom:

- Meni je ta žena ogavna, ženomrzac. Da li je normalno da dođeš iz bolnice, neko bude u komi, a ti obučeš šorts? Komentarisala sam njeno ponašanje, a nikad smrt njene majke. Ona se pere, lažno je na strani Aneli i Milice. Nema koju ženu nije ponizila, a muškarce branila, cele sezone. Ona je našla taktiku jer joj je Đedović verovatno rekao kako da se dobro plasira, pa da brani Aneli i Milicu. Meni ne pije vodu da se ona toliko zalaže - pričala je Miljana.

- Kako gledaš na situaciju Aneli i Janjuša? Čuo sam da vas optužuje da ste krivi za abortus jer ste je vi ubedili, a onda je kriva jer se nije konsultovala sa njim - dodao je voditelj.

- Ja sam odmah rekla, on je odvratan, ogavan i rošav... Toliko ga mrzim. Želim da na svojoj koži oseti kako se igrao emocijama polupane žene. Ako nisi planirao budućnost sa njom, zašto si joj pravio dete? Imaš žensko dete, a to radiš. Više ni njegovu ženu ne mogu da smislim kao ni njega. Kad je on rekao: "Ko si ti da se plasiraš?", znači samo takmičarski duh i u njoj je video rivala - pričala je ona.

- Kako gledaš na svađu Mione i Ša zbog Dragane Mitar? - pitao je Darko.

- Ja sam htela da umrem i up*škim se od smeha. Ša je presmešan. Od njihovog odnosa nema ni persektive, a ni budućnosti. On nije normalan. Očigledno je on mnogo povređen, ko zna šta se njemu dogodilo... Ona će da ode kod roditelja, a oni će da je pomire sa Stanislavom - poručila je Miljana Kulić.

