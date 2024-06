Strane službe nameravaju da spreče napredak Srbije! Predsednik Vučić o litijumu: To je budućnost, bio sam slep kod očiju!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ovog jutra govorio je o svim važnim i gorućim temama za Srbiju.

Predsednik je na temu litijuma rekao da je "bio slep kraj očiju" i da je to budućnost za našu zemlju.

- Litijum je budućnost... Bio sam slep kod očiju - kazao je Vučić otkrivši da nije mogao da veruje i da se pitao kako je moguće da to nije video... Kako to nije video a reč je o namerama stranih obaveštajnih službi da spreče napredak Srbije.

- Drže mi pridike i predavanja tako što mrak tokom protesta protiv litijuma osvetljavaju litijumom odnosno uključe mobilni telefon koji ima litijumsku bateriju?!, komentarisao je Vučić ne skrivajući čuđenje i ukazujući na licemerje onih koji protestuju protiv litijuma.

- Očekujem da okupim najveće svetske lidere, jer je litijum budućnost. Neko veče se skupili u Loznici, kažu da osvetle mrak, a to su radili litijumskim baterijama. I onda će da kažu "što baš mi". Suština je u tome da im ne damo sirovinu, već da ovde prave fabriku baterija, a kad to uradite onda će vam doći i ovi iz fabrike automobila kada više ne bude PEM konvencija važila. Zamisli da nam Mercedes kaže da hoće da uđe sa nama u to... Mi kažemo bateriju su naše i onda je preko 50% vrednosti automobila. Tada će svi da dolaze jer im je lakše, imaju subvencije, em imaju batriju koju mogu da ugrade na licu mesta - kazao je Vučić.

- Ja ću da im budem đavolji advokat - kazao je Vučić, te pomenuo da on nije plaćen od Rio Tinta, te pomenuo licemerje onih koji su prodali zemlju Rio Tintu a sada protestuju protiv.

Predsednik objavio ekskluzivu!

Vučić je tokom gostovanja otkrio i ekskluzivu a to je da ćemo biti prvi ili drugi u Evropi po stopi privrednog rasta.

Autor: Iva Besarabić