Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o svim važnim temama.

Pre tri dana predsednik Vučić uputio je poziv Rektorskom kolegijumu, dan kasnije stigao je odgovor o odbijanju.

- Da li sam očekivao takav odgovor? Donekle, bez obzira na to što su nam dan pre rekli kako hoće da učestvuju u dijalogu, na sve su mejlove odgovarali, bio sam skeptičan i sumnjičav, ali kao politički veteran pitao sam se kako će to da obrazlože. Ono je bilo ne nikakvo, već besmisleno, uz sumanute izgovore i nemam ništa protiv toga. Nisam čak bio ni povređen. S kim god hoćete da razgovarate, to je odlična vest za Srbiju, svaki razgovor je lekovit. Šta je vaša poruka? Da želite radikalizaciju, sukobe ili nešto drugo? Nastaviću da insistiram na dijalogu - rekao je Vučić.

- Verujem da će studenti da imaju više hrabrosti od dela njihovih profesora, mada i oni imaju hrabrosti.

- Važno je da razumete potrebu zemlje, a to je da ona ide napred - rekao je i istakao da je sve što se dogodilo proteklih dana donelo ogromnu ekonomsku štetu Srbiji.

- Neki ljudi se plaše i sopstvene senke, povuku se u sebe da izbegnu svaku vrstu odgovornosti, nije to prvi put u Srbiji. Svi u našem društvu ćute i prave se kao da ne razumeju o čemu je reč. To je rekao jedan opozicioni lekar koji misli da ima pravo da tako okarakteriše ljude koji misle drugačije od njega. Telo studenata zove se veliki sastanak delegata, ušao sam malo dublje u tu tematiku, spoznao sve, očekujem da oni na ozbiljan način to sagledaju. Da će sagledati svoju poziciju, da moraju da razumeju da ovo mora da prestane, i da moraju u jednom trenutku kao pobednici da se vrate, ali da imaju svest o posledicama.

- Rešili smo vladinom uredbom da dobiju mnoog više novca, novih 100 miliona evra. Smatram da u narednih 10 dana trebalo bi najkasnije da bude konstatovana ostavka Vlade i njenog predsednika, od 17-18. nam teku rokovi za raspisivanje nove Vlade.

- Mi moramo da radimo. Moramo da podižemo ekonomiju- rekao je Vučić.

- Ja verujem u dijalog i da će se ohrabriti, govorim o delu profesora, i razumeti da je razgovor jedino rešenje - dodao je.

- Naše je da pokušamo da stanemo mirno, da ne dozvolimo sebi da nam nestrpljenje i nervoza da nas nateraju na bilo kakav pogrešan korak i zato koristim priliku još jednom da sve one koji podržavaju i mene i većinu u Srbiji da budu apsolutno disciplinovani. Ti mladi ljudi jesu naša budućnost, moramo da ih čuvamo, desi li se incident, taj incident odgovara samo nekom drugom - rekao je.

Predsednik je podsetio na snajperiste tokom Majdana, te da naše službe rade sve da obezbede demonstrante.

Najveći deo skupova su protivzakoniti, a uz blokade i protivustavni, dodaje.

- Naše je da "spustimo loptu" - dodao je.

- Danas smo prvi put imali nastavnike koji se žale da ih mobinguju drugi nastavnici. To ti je posao, da držiš časove, zakonska obaveza. Odakle onom drugom pravo da vrši na pritisak jer ti želiš da držiš časove? Ja sam srećan jer su svi dobili platu za januar.

- Sve veći broj nastavnika se vraća, želim da verujem da je njihov najveći motiv da rade za decu. Šta ćemo sa roditeljima da radimo, pošto i ti pritisci po vajber grupama, se vrše stalno i tu se stalno drastično menjaju. Ljudi hoće da im deca uče školu, da žive normalan život. Država je maksimalno popustljiva, ponašala se u ovoj krizi potpuno neverovatno.

- Znam državnike koji vode ratove i uvek su uspešni u tome, ali nisu uspešni u postizanju mira. Mislim da će studenti biti pametniji od nekih profesora i skoro sam u to siguran - rekao je Vučić.

- Ni jednog sekunda nismo intervenisali bilo gde. Najteže povrede do sada je zadobio jedan od demonstranata, ali zbog akcije demonstranata. Postavljali su kanap on mu se upleo, on je imao teške povrede. Samo to ljudi neće da kažu, prave se da svi ne znaju. Svaka povreda je strašna, ne zato što je neko životno ugrožen, srećom nije a mogao je da bude. Jer ovo su sve ogromni rizici zato moramo da spuštamo loptu i da razgovaramo.

- Nije lako sačuvati stabilnost zemlje, za to ćemo morati da se borimo, da radimo mnogo više u drugom delu godine kada sve ovo prođe, da bismo nadoknadili stravične gubitke koje smo napravili u prvom mesecu već. Moraćemo da radimo neuporedivo više, da vodimo računa o tome kakva Vlada da se napravi, kako da bude strukturisana i da pre svega brine o ljudima.

- Kad pričam o pokretu i zašto ću sutra da idem u severno-banatski okrug, da slušam ljude - rekao je.

U eri socijalnih mreža nije dovoljno reći da je neko pristojan, vredan i da je nešto uradio.

- Jedan deo lažne elite ima taj paternalistički odnos prema svim drugima i odnosi se prema nama kao prema nižoj klasi, neretko i kao prema nižoj rasi. Oni lajkove mogu da dobijaju samo na najteže i najnegativnije reči. Koliko će neko da dobije lajkova ako kaže da je Beograd na vodi lep? Ali, ako kažu da je "đubre Vučić kriv zato što hidrant nije radio", to će odmah da ima 10.000 lajkova bez problema. Ono što je negativno je vest - rekao je Vučić.

- Za mene je najvažniji taj direktan odnos sa ljudima. Ne sviđa se njima svaki moj odgovor. Nema lošeg pitanja, ali meni je bitno da osetim šta je ljudima važno, ljudi hoće da oni budu saslušani. Dobar ljudi se odrodio od naroda.- rekao je Vučić.

Ističe da nijedno pitanje njemu u razgovorima sa ljudima nije bilo cenzurisano i sve je išlo u programu uživo.

- Kako je moguće da neko na teritoriji svoje opštine ne zna svaku hladnjaču? Ja bih znao svaki prozor! Kako je moguće da nije razgovarao sa tim ljudima? - pitao je on.

Ističe da ne može da stigne da primi svakog čoveka.

- Ljudi hoće da mogu da kažu u brk onima koje su izabrali šta misle, iako najčešće i nisu u pravu. Ne mislim da je naš posao da se dodvoravamo svima. Kad smo u istoriji imali veće povećanje penzija? - rekao je Vučić.

- Ova deca koja danas protestuju misle da je normalno da vam je dinar stabilan. Nikada to pre u Srbiji nije bilo normalno. To je danas normalno zato što su ogromne razlike - rekao je.

Ističe da neki ljudi ne žele ni izbore, ni referendum, već da bez izbora preuzmu vlast.

- To se neće dogoditi - rekao je Vučić.

Kaže da je danas sramota reći za njega da je vredan.

- Ljudi se pitaju da li sam bolestan jer nisam odgovarao ništa dva ili tri dana - rekao je on.

Ističe da postoje problemi u drušvu i da nema društva bez problema, zato ćemo da ih rešavamo.

- Razumite da nije bio ovo razlog, bilo bi nešto drugo, treće. Ne postoji društvo ili porodica bez problema, ni čovek. Ali, najvažnija je uvek ekonomija, da zemlja raste i ide napred, činjenice to pokazuju - rekao je Vučić.

- Podigli smo zemlju kao feniks iz pepela, od propasti. Od čega da bežim, od koga? Od naroda za koji sam se borio, zbog kojeg sam se sukobio sa najvećim silama sveta, što niko drugi nije smeo da učini.

Vučić je naglasio da je ponosan na rezultate.

- Nikad nismo sprečavali slobodu okupljanja, a kad neko treba da se okupi ko razmišlja drugačije, kažu da je to "kontramiting" - rekao je on.

Vučić najavio političku deklaraciju o Vojvodini u SrbijiVučić je najavio veliki skup i političku deklaraciju o Vojvodini u Srbiji.

Rekao je da čeznemo da počnemo da radimo i da nam zemlja ide napred.

- Privatnici će ovo teško izdržati i imaće velike gubitke. Ja vidim kad nekom krenu da padaju brojevi - rekao je Vučić.

Tužilaštvo podiže optužne predloge, a neki dekani bi da postanu i tužioci i sudije, rekao je.

Predsednik je istakao da je zahtev Kokana Mladenovića kao u vreme Crvenih Kmera i Pol Pota.

- Da li ću da se povlačim, da bežim od siledžija? Da li ste slušali govor Bjelogrlića u Novom Sadu za kog mislim da je sramotan i da je njima naneo veliku štetu? Neću ni da govorim o drugim estradnim umetnicima i TV zvezdama koji su govorili? Da li ste čuli te pretnje? - pitao je Vučić.

Upitao je kako je Ivanka Popović bila rektor u "diktaturi".

- Prihvatam da sam kriv što ponekad pokažem prezir prema onima koji su umislili da su pametniji od drugog dela naroda, ali to je kod mene izgrađen mehanizam odbrane onih poštenih ljudi u Srbiji koje nema ko da brani. Ja sam gradsko dete i ne mislim da sam zbog toga bolji od bilo kog čoveka koji živi u Kosovskoj Mitrovici, Pirotu, Ljuboviji ili bilo kom drugom mestu - rekao je Vučić.

Endokrinolog Đuro Macut hoće u Pokret za narod i državu, dodaje.

Očitao je i bukvicu pojedinim ministrima. Većinom kaže, nije zadovoljan.

- Ne mogu da stignem da reagujem na svaku izjavu, ali ministar ne može da ima samo tašnu i mašnu, a da se ne bori - kazao je on.

Sledeće nedelje kreće mnogo talasa žestoke borbe protiv korupcije, najavio je.

Nama je nezaposlenost bila prva tema 25 ili 26 goodina, a onda "smo uspeli da zemlju izvučemo iz ekonomske krize".

- Verujem da pametni studenti koji su odbili političare i da budu zloupotrebljeni, ne govorim o poznatim studentima koji služe političarima, dobro znaju da protesti postaju problem za značajan deo stanovništva i to prvi problem za značajan deo stanovništva - rekao je Vučić.

Kada je u pitanju objava dokumentacije o padu nadstrešnice, kažu da je objavljeno sve.

- Pozivam studente da razgovaraju sa tužiocima. Dobili su sve od dokumenata što imamo. To je toliko potpuno - kazao je Vučić.

Kaže da je posao poreske i tužilaštva da istražuju da li je bilo korupcije, a ne Šoškić.

- Pojma nemam firme koje su bile podizvođači - izjavio je Vučić.

Rekao je da je država svoj posao uradila.

- Pogledajte Moravski koridor. To su radili Amerikanci, a ne Kinezi. Tu nam je najviše cena uvećana. Skoči cena bitumena, kamena, goriva, radne snage... Mora da skoči cena. Imate tzv. klizne skale. Jesam li uzeo od Amerikanaca pare? Sram bilo sve one koji takve gadosti izgovaraju. Živim za ovaj narod. To mi pričaju oni koji su opljačkali ovu zemlju, od Šoškića do ostalih. Čovek pravi firme koje rade sa Narodnom bankom i on će da ocenjuje ko se bavi korupcijom u ovoj zemlji? Najbolje da nas streljaju - rekao je Vučić.

Profesor Marinković je bio na RTS kao član DS, ali nije tako i najavljen, rekao je Vučić.

- Problem je kad pozovete 2 na 0 - rekao je Vučić.

Problem je, kaže, da heroj postane onaj koji je pocepao saopštenje najveće stranke.

- Možete mislili kako bi bilo da ste pocepali saopštenje DS - rekao je on.

Pita kad je neko na Javnom Servisu Srbije pocepao saopštenje DS i dobio aplauz, a nije bilo izvinjenja.

- Kad se to dogodilo sa nekom drugom političkom strankom kao sa najvećom strankom, koja je pri tome bila potpuno u pravu - rekao je on.

- Nemoguće je imati odgovor na moje pitanje, pa ga nalazite u tome da se vodi "hajka protiv RTS". Samo hoću da vam kažem kako je sve kod nas inverzno i kako je demokratija dobra kad se odnosi na nekoga, a kada se odnosi na sve, onda nekima više nije potrebna. Mora da važi za sve - rekao je on.

- Nikad vam nisam rekao da otpustite Oliveru Kovačević koja je funkcioner ili više od funkcionera DS - rekao je Vučić.

Istakao je da samo u jednom danu dobije više uvreda nego Javni servis Srbije.

"Otac mi je kao uništen čovek zbog svega što su uradili" Vučić je potom rekao da mu je otac u lošem stanju zbog uvreda koje su stizale na račun predsednika i njegove porodice u prethodnom periodu. - Svi u gradu znaju, on je onako gospodstven lep čovek, sada je bukvalno senka. Nisam ga 20 dana video, kao uništen čovek zbog svega što su uradili i izgovarali u prethodnom periodu. Rekao sam mu "hajde samo idi majku pozdravi", ona neće ni iz kuće da izađe. Gleda Informer, RTS po ceo dan, muči se, šta će s decom i unucima da joj bude. Prvi put sam video skrhanog čoveka i rekao sam sebi, nisu to ti starci zaslužili ničim, sve to što su im izgovarali i dobio sam takvu energiju i snagu da vi to ne možete da razumete. Moja energija je sad na enti stepen, boriću se za ovu zemlju takvom silinom, da ničiji roditelji ne moraju da prođu šta su moji prošli, o svemu drugom da ne govorim. I gde pogrešim i kažem neku težu reč, možda ste u pravu, trebalo bi da kažem "izvinite", ali nikada nečiju porodicu nisam uništavao - rekao je Vučić.

Najavio je da će uskoro razgovarati sa Putinom.

Kaže da misli da je sve u ljudima i vaspitanju, a ne samo u sistemu.

- Bezbroj puta sam molio ljude da razgovaraju sa narodom. To hoće 20 odsto ljudi, a 80 odsto neće. Ja neke ministre ne mogu da dobijem telefonom. Uvek je izgovor da se tuširao ili nešto za dete, a ja se javljam svakom, a imam 10 puta više obaveza - rekao je Vučić.

Danas postoji tzv. digital laziness i sve će nam biti slabija produktivnost, upozorava.

Podsetio je da je sudija Majić oslobodio zlikovce koji su ubijali naše ljude, silovali trudnice i proveravali kroz koliko ljudi metak može da prođe.

O Putinu i Trampu

- Sad se Amerika menja i to je nada da možemo da dođemo do kraja rata - rekao je on.

Kaže da će uskoro razgovarati sa ruskim liderom Vladimirom Putinom o sankcijama NIS.

- Ne mogu da pričam kad ne znam još šta Amerikanci traže. Mi moramo zemlju da sačuvamo svoju, a ne želim da kvarimo dobre odnose sa Rusima. Rešenje ćemo naći. Daću sve od sebe - rekao je on.

Ističe da je jedan od razloga za žestoke napade na zemlju to što je "Srbija jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji".

- Da smo uveli, bili bismo najgori izdajnici na svetu, a sada kažu da smo "najveće budale" na svetu, ali ja mislim da je ovo jedina dobra politika - rekao je Vučić.

O izborima na KiM

Govoreći o izborima koji slede na Kosovu i Metohiji, ističe da Aljbin Kurti sve vreme ima napunjenu pušku i želi da puca po Srbima, što je i radio.

- Kurti sve vreme ima napunjenu pušku i želi da puca po Srbima, što je i radio. Problem je u tome što dobar deo zapadnog sveta mu gleda kroz prste, to je njihovo čedo, šta god radio, oni će da ga ljuljaju. Može jedino da ima problem sa novom američkom administracijom. Ona nije pripadala ni Klintonu i Bušu i ne žive život iz 90-ih godina. To može da bude naša nada, kao i za očuvanje Republike Srpske. Veoma sam zabrinut zbog postupka koji se vodi protiv Milorada Dodika. Nadam se da ćemo svi zajedno moći da dobro razmislimo da sačuvamo mir i stabilnost - rekao je Vučić.

O pokretu

Istakao je da ga ne interesuju stranke i da zato želi formiranje pokreta.

- Pokret je pristojna Srbija, ekonomski napredna Srbija, koja čuva svoje nacionalne interese, ali brine i o Mađarima, Slovacima, Rumunima i svima ostalima. Pokret je nova energija koja mora da se pojavi, prvo da odu oni koji su učestvovali i u korupciji i oni koji ne brinu o ljudima. Ne interesuju me političke partije, ja sam član SNS-a, partije koja je promenila političko lice Srbije, ali tolika je kampanja vođena protiv SNS da o tome ne pričam. Interesuje me običan narod koji želi da se uključi da pomogne svojoj zemlji - rekao je.

- Bolje je da imate dobre ljude, oni koji će biti tu kada je teško - rekao je i dodao da je tada mali broj ljudi i tada se vidi ko je kakav.

- Dolazio sam ovde kod vas kada su mi zabranili da uđem u RTS, a bio sam uživo u emisiji. Vi meni da branite da radim svoj posao? Ja sam izabran za predsednika Srbije dva puta, veoma ubedljivo sa 40 odsto razlike oba puta. Da mi ne date da uđem na svoje radno mesto? Ja ću svoj posao nastaviti da radim - rekao je. Bilo je mnogo hrabrih ljudi, posebno žena, koji su se suprotstavljali teroru manjine, da nije Srbija bi davno bila uništena. Ljudi ne treba da brinu - rekao je Vučić.

Kaže da se kaje za milion stvari.

- Od raznih izjava do raznih drugih stvari, ali to nije suština. Kad neko čeka tragediju da je zloupotrebi... Zamislite da se u Srbiji dogodilo da je helikopter udario u avion u Surčinu? Ta priča je trajala tri sata u SAD i nema je više. Samo u našoj zemlji i još nekim zemljama gde su strane službe želele smenu vlasti, dešavale su se zloupotrebe. Uvek će to da rade. Sećate li se da su hteli da ukinu Vojku Srbije zbog saobraćajne nesreće. U kojoj se to zemlji u svetu nije dogodilo? Nemaju plan i program. Zato je potreban pokret. Zato ih preziru studenti i svi drugi. Njihova jedina je politika da mrze Vučića i da će da pliva ovde ili onde. Neću da plivam nigde - rekao je.

Siguran je da će studenti uzeti u razmatranje šta je urađeno.

- Druga je stvar što sve najgore mislim o njihovim blokadama. Nemam potrebu da se dodvoravam nekome - rekao je.

Sam se iznenadio, kaže, kako je sve uticalo na njegove roditelje, pa će u narednom periodu češće da ih obilazi.

- Brinuću o narodu u Srbiji, čuvaćemo stabilnost. Nemamo više vremena za gubljenje. Moramo da se spremimo i da radimo svoj posao na najbolji mogući način. Srbija će da pobedi, kao i uvek - rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić