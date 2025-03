Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je o aktuelnim temama.

O sednici Vlade

- Tek kada bude konstatovana ostavka, razgovaraću sa predstavnicima skupštinske većine i onda da donesem odluku o mandataru. Po Ustavu RS sam nadležan da predložim mandatara i ono što je važna vest, to je da dok sam živ neću omogućiti stvaranje prelazne vlade na ustavan i zakonit način. Ja sam jedini koji to na taj način može da učini. To bi bila smrt za Srbiju, kraj uspešne, moderne i prosperitetne Srbije. Moraće neko da me ubije ukoliko želi da formira prelaznu Vladu - rekao je Vučić.

O skupu 28. marta i zakazanom protestu studenata u subotu

- I tog 28. marta za koji sam uveren i najavio sam i pozvao celu Srbiju u Beograd, verujem da će to biti najveći skup u istoriji Srbije, veći i od Gazimestana, jer ljudima je dozlogrdilo da im neko otima od ulica, od škola, fakultete. Svaki dan gledamo bahato ludiranje, prebijanje nedužnih ljudi, a svi se prave kao da se ništa nije dogodilo. Govorim i o političkim strankama koje su se ponašale nedolično, tukli žene, šok-bombe i gde su teško povređene tri žene. Svakoga dana stižu vesti o napadima od strane blokadera, i ljudi koji su zaposleni u Đilasovim firmama, a protiv onih koji se zalažu da deca uče, napadi su usmereni ka onima koji su na vlasti- rekao je Vučić gostujući na Javnom servisu Srbije.

- Nikolu Selakovića napao je jedan okoreli anti-Srbin. Čovek mrzi Srbiju. Onda su ovi mediji saopštili da nije bilo fizičkog napada i da je to velika laž. A danas je institucija stavila tačku na to jer je taj čovek priznao da je počinio to delo i on je od danas osuđeni kriminalac- rekao je Vučić.

"Kazna zatvora za krivična dela koja će počiniti u subotu od 3 do 15 godina"

- Kada sve to tako pogledate, stvari se u Srbiji ogromnom brzinom okreću i oni to vide. Ja brojke pratim najčešće i najviše, ja vidim koliko je drugačija slika Srbije danas, i zato oni moraju da provedu nasilje u subotu. Molim mlade da u tome ne učestvuju, nemojte da dozvolite da vas iskoriste Đilas i Milivojević i ostali za svoje političke ciljeve, ne zbog sebe, predsednika da promenite ne možete, to vas molim zbog vas. U Srbiji će u subotu biti počinjena najveća krivična dela, za koja je propisana kazna zatvora od 3 do 15 godina. Podsticanje i podstrekavanje od 6 meseci do 5 godina. Svi koji budu učestvovali, država mora to jednom da prekine. Dobro je da su nervozni, da su videli da im brojevi padaju, da svugde imaju manje ljudi nego što su imali ranije- rekao je predsednik.

- Da li ćemo zaštititi insitucije, sačuvati mir u zemlji i pohapsiti kriminalce? Nije u Srbiji teško stanje, danas se živi bolje nego ikada, da li je dobro? Nije, ali bolje je nego ikada. Imate danas više i pruga i puteva, uglavnom se bogati bune, najbogatiji i najbahatiji, a ne sirotinja, jer oni se raduju svakom putu, svemu i umeju to da poštuju- rekao je Vučić.

- Skup zakazan u subotu je ilegalni skup. Svi koji dolaze na taj skup, dolaze na protivzakonito okupljanje. Postaviće redare, a već je dogovoreno koja lica će da krenu sa jajima, kamenicama, topovskim udarima, sve je već dogovoreno i sve to već znamo. Pokušavamo deo tih lica da procesuiramo ranije, to je mali deo, negde između 60 i 80.000 ljudi. U čoporu su svi psi jaki, oni koji žele nasilje. Pogledajte ko podržava obojenu revoluciju u subotu, od kavačkog i ovog drugog klana iz Crne Gore, Aljbina Kurtija...Imaju svoj interes zašto to podržavaju. To je njihov interes.- dodao je on.

- Oni će da rade iz četiri pravca. Trg Republike, Autokomanda, Novi Beograd i još nisu sigurni da li će Šumarski fakultet. Čim izaberete Narodnu skupštinu, a tu su studenti koji žele da uče. Pogledajte kakva je to bezobzirnost... Što nisu zakazali ispred Vlade Srbije, bilo gde drugo, nego tu da bi mogli nekoga fizički da ugroze. Vi pitate što neko ne skloni one koji su jedini legalno tu. Imamo državu i pokazaćemo vam državu. Nemoguće je izbeći nasilje.

"Studenti će izgubiti godinu zahvaljujući neodgovornosti rektora, dekana i pojedinih profesora"

- Dosta je bilo igre oko toga. Zahteve smo ispunili odavno i svi to znaju. Dosta smo se svi zajedno folirali oko toga kako čekamo da se ispune zahtevi. Studenti će izgubiti godinu zahvaljujući neodgovornosti rektora, dekana i pojedinih profesora - rekao je on.

U subotu će "sudija da odsvira kraj", a sudija je zakon, naveo je.

Vučić: Zamolio sam roditelje "Nemojte tog dana da puštate decu, znamo da će da počne nasilje"

- Više niko neće da maltretira Srbiju, država će da bude država, zakon će da se poštuje, nema dodvoravanja više nikome. Zamolio sam roditelje "nemojte tog dana da puštate decu", znamo da će da počne nasilje i pustićemo da vidimo ko čini to nasilje.

- Moja obaveza je da govorim istinu i kažem svakome ono što jeste. Vi stvarno hoćete da vam zemlja nema parlament, da ima plenume. Kao da više nema zdravog razuma niti ičega u nama. Kao onaj što unosi nož u Gradsku skupštinu, šok-bombe. Ja sam slobodarskog opredeljenja, mene uvek vuče istina da je izgovorim. Mene mogu u subotu samo da ubiju. Ja ću ceo dan biti u Beogradu u zgradi predsedništva. Tamo gde živim, gde radim, gde sam izabran za to, gde je moje mesto, gde mi je narod dodelio funkciju. Koga da se plašim? Onih što su opljačkali zemlju, što bi da je sruše u budućnosti? Jedino da se bave sekundama na pojedinim medijima i tako da zgrću pare, da imaju stotine miliona evra, a narod da grca. Zemlju smo podigli kao feniks iz pepela, a da je se oni dočepaju i sruše na takav način. Možete, ali samo na izborima, i zato su spremili nasilje. Biće sve kako sam rekao, ali dolazi srećan kraj, tu je završetak svega, pobediće Srbija - rekao je.

Vučić se izvinio predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i zamolio ga da za neki drugi dan bude gost u Skupštini Republike Srbije. Kaže da plenume i zborove baš briga što je za tada zakazana sednica sa Dodikom.

Govoreći o američkom saopštenju protiv Dodika, istakao je da nije saglasan sa takvom porukom.

- Daću sve od sebe da razgovaram sa američkim predstavnicima i da im izložim drugačiju argumentaciju - rekao je Vučić.

Vučić je naglasio da Srbiju niko neće moći da zaustavi i da će biti kraj maltretiranju građana.

- Najveći slobodarski skup svih vremena u Srbiji, cela Srbija u Beogradu, 28. mart. Imaćemo i šetnju do RTS-a, ali ovde nije potrebna policija kad pristojni i časni ljudi protestuju. Mi ćemo samo da mislimo i slobodno govorimo, to ne možete da nam oduzmete vi, plenumi, zborovi, opozicija koja tuče žene, unosi noževe u parlament- zaključio je predsednik Vučić.

Autor: Jovana Nerić