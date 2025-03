Vučić za Nacionalni dnevnik: Poslanica Sonja Ilić je dobro, njen sin Gavrilo biće simbol otpora obojenoj revoluciji, simbol pobede pristojne Srbije!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govorio je o svim aktuelnim temama za Nacionalni dnevnik na TV Pink.

Predsednik je komentarišući današnja dešavanja u Skupštini Srbije, rekao je da je danas težak dan za Srbiju, za svakog normalnog građanina ove zemlje.

- Prisustvovali smo nečemu čemu nismo prisustvovali od uspostavljanja višestranačkog sistema - rekao je Vučić.

Kako kaže, reč je o siledžijskom, huliganskom postupanju.

Vučić je rekao da je ovo sve bilo obrnuto, da bi do sada svi bili obešeni, dodaje da čekaju da vide reakciju tužilaštva.

- Ono što je najvažnije, to je da poslanice koje su povređene budu dobro. Jedna je čak doživela i moždani udar i nalazi se na intenzivnoj nezi. Ona je moj drug već 25 godina - rekao je Vučić.

Kako kaže, nada se da će biti dobro. Dodaje da je Sonja Ilić, koja je u osmom mesecu trudnoće, dobro, kao i da je beba dobro.

- Ona je u trećem pokušaju vantelesne oplodnje uspela da ostane u drugom stanju. I ona bi za mesec dana trebalo da rodi sina. Dali su mu već ime i isčekuju ga željno, biće Gavrilo i žele da ga krste u Dečanima. Danas sam video njenog supruga na nekom od medija i to me je nekako slomilo - rekao je Vučić.

Kako kaže, kada je video muža Sonje Ilić, sa kojom mu je bilo teško da razgovara.

- Miloš Jovanović je poprskao poslanicu Srbije, koji se okrenuo da zaštiti sebe i svoje oči i prskao ženi direktno u oči, sa namerom da joj nanese teške povrede. Ovakvi bi trebalo da vode državu, oni protestvuju i oni nam sole pamet svakoga dana - rekao je Vučić.

Predsednik se zahvalio svim poslanicima, posebno Ani Brnabić, za koju kaže da je bila veoma hrabra.

- Oni su prebogati i bahati, i misle da mogu da rade šta žele i šta im padne na pamet. Simbol svega ovoga biće mali Gavrilo, i on će postati simbol otpora obojenoj revoluciji, i svima onima koji su želeli da slome Srbiju. Mali Gavrilo postaće simbol Srbije - rekao je Vučić.

Kako kaže, uprkos svima i svemu, rodiće se Gavrilo i pobedio ih je Gavrilo.

- Oni su uneli dimne bombe koje se sada prave od kartona i plastike, uneli su ih u donjem vešu. I naravno da će odgovarati za to - rekao je Vučić.

Kako kaže, čeka da vidi šta će biti tužilačke kvalifikacije za sve ovo. Dodaje da je danas siledžija u Senti, običnom čoveku naneo telesne povrede , samo zato što je držao štand SNS-a, a odlukom žutih partijskih sudija, nije zadržan u pritvoru.

- Danas su se ljudi pobunili i blokirali, bilo je oko 500 ljudi u Senti. Gnev i bes ljudi koji oni ne mogu da vide je promenio stranu. Ja samo molim ljude da budu mirni, oni mi ne veruju kada im to govorim - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da oni vide pad podrške, nisu ćoravi, mogu da pročitaju rezultate i vide da padaju i da narod neće nasilje.

- Šta ćete ženama da kažete? Ženama koje su obično odgovornije od muškaraca. Danas je Jovanović zamalo bez vida ostavio ženu, a da ne govorim da je i sam bacao dimne bombe i zamalo ubio Jasminu Obradović - rekao je Vučić.

Kako kaže, kada to sve vidite, jasno vam je zašto ljudi počinju da gube strpljenje.

Vučić je rekao da su zbog dela njih, ljudi zamrzeli jednu divnu profesiju, kako kaže, ne razumeju šta se događa u zemlji. Kako kaže, žive u malom svetu RTS-a i Nove S, ne vide kako vri u većinskoj Srbiji, dodaje da ga to jako brine.

- Moraću da pričam sa ljudima, ne smeju da budu ogorčeni. Jasno je da oni ne žele dijalog, a zašto? Zato što se nadaju revoluciji. Ono što su jedino mogli da usaglase to su pare za njih - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da im ističe vreme da obave prljav posao za svoje gazde. Dodaje da vide da im ističe vreme i moraju tu nervozu da pokazuju.

- Isti ljudi podržavaju njih ovde, kao i Aljbina Kurtija, i tu nema nikakvih razmimoilaženja niti dubokog razmišljanja. Svi koji su uz Kurtija, oni su i uz Đilasa, Ponoša, Jovanovića. To je čisto kao suza. Pogledajte kome je ovo donelo najveću radost - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da se oni ponose ovim što su uradili, dodaje da bi im najteže palo da im spale lutku u Kaštelima u Hrvatskoj, dodaje da njemu zaigra srce kada to vidi. Kako kaže, ponosan je na to i njegov otac kada to vidi, kome su, dodaje, ubili i oca i dede.

- Isti ti zlikovci njegovog sina mrze najviše na svetu. To i mene ispunjava zadovoljstvom. I uprkos njima i svemu što su danas uradili, rodiće se i živeće Gavrilo - rekao je Vučić i dodao da će živeti Srbija.

Kako kaže, njihova snaga je jako velika, kao velika i snažna reka koju više niko ne može da zaustavi.

- Od 16. marta krećemo u formiranje Pokreta, prva skupština biće na Vidovdan, pokret koji treba da pokaže razliku između normalne i pristojne Srbije i onoga što smo danas videli - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je bio u Boru dva dana i slušao kako ćute na raznim televizijama, dodaje da razume strah kod ljudi i da on zapravo obraz kalja. Dodaje da su ovakva vremena dobra da se vidi ko je kakav.

- Kada vidite kako su nam napadali ljude u autobusima, ti što glume finoću. Uvek su oni bili ti koji su siledžije i nasilnici - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da onda ne čudi što vređaju predsednicu Skupštine, oni, koji su, kako kaže, i sopstvene žene napadali.

- Kada idu obojene revolucije, uvek je prvo napad na državni sektor, jer je tu najlabilnije i najslabije. Tu su ljudi bez ideologije. Ti ljudi iz dopisništva u Nišu su se svrstali i izlazili da pozdravljaju studente. Na Javnom servisu oni nemaju pravo to da rade. Kome će sada da glume objektivnost, meni neće - rekao je Vučić.

Kako kaže, 20 udruženja je izdalo zahteve za ne znam šta, dodaje da jedva čeka da vidi kako će danas ti isti da reaguju.

- Od njihovih planova neće biti ništa, i posebnu posvetu u svojoj knjizi u obojenoj revoluciji, napisaću o malom Gavrilu, koji će biti simbol pobede pristojne Srbije, od onih koji su hteli da je sruše. Kao udžbenik ću da je napišem i da im objasnim gde su pali, koga su potcenili i na šta nisu računali - rekao je Vučić.

Vučić se zahvalio svim profesorima koji se bore za decu, i koji rade sa decom. Kako kaže, slavićemo pobedu nad obojenom revolucijom koju je neko na najprljaviji način pokušao da sprovede na jednoj suverenoj zemlji.

Autor: Aleksandra Aras