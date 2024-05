OVO JE REALAN REZULTAT GLASANJA O REZOLUCIJI O SREBRENICI Vučić: Plašim se da svet ide u najgorem pravcu. Sve će biti jasno do 5. novembra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost emisije "Ćirilica", gde je govorio o svim aktuelnim temama.

Predsednik Vučić se na samom početku osvrnuo na veliku borbu koju je vodio u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kada se borio da se sramna rezolucija o takozvanom genocidu u Srebrenici ne usvoji.

- Ja sam pročitao. Glavni junak je bila naša zemlja, koja je uspela da se suprotstavi pritiscima. Došao sam večeras više da slušam... Ja bih to podelio na tri dela. Prvi je taj u kojem ste mogli da vidite da je za sve kriv Vučić, što je OK. Druga, toliko su nervozni zbog rezultata da je sebi dozvolio da pozove na moje ubistvo. Rekao je "Vučić može ogrnut ili neogrnut zastavom da dođe u Srebrenicu 11. jula ili u UN". Ja sam već bio u Srebrenici, nisam pognuo glavu pred kamenicama i flašama. Treća, primetili ste da uvek govore RS. Uvek su tražili krivca u Beogradu -rekao je Vučić.

Predsednik se zatim osvrnuo na sramnu izjavu bosanskog ministra spoljnih poslova Konakovića.

- Defakto je pozvao na moje ubistvo -istakao je predsednik Vučić.

On dodaje da je Srbija od početka znala šta je bio plan Sarajeva, te da tamo ne mogu ni da kažu da su Srbi stradali u Kazanima, a za Republiku Srpsku pišu "RS" u najboljem slučaju.

- Pokušaće da idu na reviziju tužbe protiv Republike Srbije, a ja mislim da to nije dobro za regionalne odnose. Dobili su rezoluciju, a svakoga dana kipte od besa i na svakom koraku prosipaju nervozu. Od najavljene revizije, tužbe i ratne odštete biće im veoma teško, jer ćemo napraviti najbolje timove -rekao je Vučić i dodao:

Mi ćemo im se suprotstaviti, napravićemo najbolje timove. Biće im teško u budućnosti. Ali, nema tu pobednika. Moramo da pokušamo da čujemo jedni druge. Sve to pokazuje koliko su politički nezreli. Ima vremena, bićemo strpljivi. U budućnosti moramo da gradimo bratstvo sa Bošnjacima, ali ne tako da svako udara Srbina u glavu zato što drugačije misli. To pokazuje kolika nervoza vlada u Sarajevu i kako nisu politički sazreli -rekao je Vučić.

Vučić je dodao da će se sutra sastati sa muftijom i imamima Islamske zajednice u Srbiji.

Uz predsednika Srbije, gosti emisije su i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, kao i predsednik Demokratske narodne partije u Crnoj Gori Milan Knežević.

Nadovezujući se na priču o rezoluciji, ministar Dačić je dodao da postoje neke zemlje oko kojih su razočarani.

- Razgovarali smo sa mnogo zemalja. Vučić je pričao i sa šefovima misija u Njujorku, što nije njegov nivo. Ja sam razgovarao sa 78 ministara spoljnih poslova. Marko Đurić je posle nastavio. Slali smo izaslanike po raznim zemljama. Mislim da to ljudi ne razumeju. Uopšte nemaju predstavu kako izgledaju ti razgovori. Prvo morate da im priđete, ne možete da očekujete da sve znaju. Da objasnite kontekst, istoriju, da je rezolucija nelegalna... Tema je bila najteža moguća. Da je pitanje Kosova mogli smo istog dana da vam kažemo da pobeđujemo. A pitanje genocida, izuzetno je bilo teško -rekao je Dačić.

Vučić je otkrio kako mu nije bio dozvoljen izlazak pred govornicu, kao i da su mu rekli da unošenje srpskih zastava nije po protokolu.

- Nisu dozvolili da izađem za govornicu. Zato je Nebenzija reagovao. Ja sam rekao nije važno, govoriću i iz ćoška u sali. Rekli su da zastava nije po protokolu, ja sam rekao da ne mogu da mi je uzmu. Sa Orbanom sam imao 11 razgovora oko te rezolucije. Sa predstavnicama Irana, Egipta... U takvom jednom stanju izađe nemački predstavnik i priča svašta. Kaže "mi žalimo za svim žrtvama". Pa što niste to stavili u rezoluciju... I onda vas pogode emocije. Dva puta obezbeđenje interveniše, postavlja se između srpskih i bošnjačkih porodica žrtava. Dolaze vam informacije. Znate koji je istorijski trenutak. I toliko sam bio srećan što sam uneo zastavu. To je bila moja ideja. I svaki put ću da je nosim - rekao je Vučić.

Milan Knežević rekao je da su crnogorski amandmani ispostavljeni u ambasadi.

- To i više nije Crna Gora, već Montenegro. Toliko puta smo zabili nož u leđa Srbima, ko da smo Bugari. Rekao sam da bih bio srećniji da su sve zemlje bile za rezoluciju, a da su Srbija i Crna Gora bile protiv zajedno. E baš smo se lepo pomirili. Sad vam je kriv Vučić što se borio protiv toga, a naš žigošete. Mi smo više puta podnosili rezolucije o Srebrenici nego majke Srebrenice. Ja sam običan predstavnik Srba u Crnoj Gori. Nervira me kad Zvezda izgubi, imam problema sa štitnom žlezdom. Običan sam čovek. Ali kada vidim da neko nasrće na mene i moj narod, moram da dignem glavu -rekao je Knežević i dodao:

Kada jedna mala Srbija izađe i kaže Nemačkoj, pa vi ste genocidni, onda to ima težinu. Izbori u Budvi su pokazali da se izdaja ne isplati. Srpske grupacije su osvojile apsolutnu većinu. Ali, mi ne bi bili Srbi da se oni nisu posvađali. Ovo je jasna poruka i Spajiću i drugima, da izdaja u Crnoj Gori se ne isplati -rekao je Knežević.

Vučić se osvrnuo i na refrome koje je morao da sprovede na početku svog mandata.

- Mi sutra polažemo kamen temeljac u Čačku, 89 milioa evra investicija. Velika stvar za Čačak i okolinu. Od toga mi živimo. Ivica je uvek bio fer. Kada smo imali uz sva naša zavitlavanja... Moj je predlog bio, računao sam danima... Kada smo išli u ekonomske reforme. Ljudi, oni su kasu ostavili praznu, 26 posto je bila stopa nezaposlenosti. Bili smo 4. po visini plata. I ja znam da moramo to da uradimo, i računam oni su levičari. Napravio sam plan. I pozvao sam Dačića i Markovića. I počnem da objašnjavam, i Ivica je bio fer, kaže ajde nemoj da smaraš, samo reci šta treba da uradimo. Bio je fer. Znao je. Ja sam se više bavio ekonomskim pitanjima, trudio se da ozdravimo zemlju, i bio je fer i nikada nije pravio probleme po tom pitanju. Putin me je pitao kako sam to izveo i politički preživeo. Ja sam rekao, valjda su ljudi negde to primetili da smo morali to da uradimo -rekao je Vučić.

Takođe, predsednik Vučić je za sutra najavio postavljanje kamena temeljca za fabriku "PVO" u Čačku, što je investicija vredna 89 miliona evra. Govorio je i o napretku Srbije i rekao da je sada 550.000 zaposlenih više nego pre 12 godina.

- Jedan podatak je frapantan. Mi danas imamo 550.000 zaposlenih više nego što smo imali pre 12 godina. To nam je donelo da možemo da se suprotstavimo u UN, oko Saveta Evrope, da gradimo brze pruge, auto-puteve. Morate da imate snažnu ekonomiju, da rastete. Ljudi samo uzimaju i misle da je to dato. Jedan deo ljudi ne razume, ali je suština u tome da to sve može da bude uništeno za godinu dve. Ogromna posvećenost i rad su potrebni za stvaranje, a malo za uništavanje. Nema bez rada i napora ništa. Oni koji bi da dođu... Čitam juče posle izbora u Budvi.. Svi kažu "bez nas nema vlasti". Pa nije to glavno. Glavno je šta ćeš da uradiš za ljude. Zato smo promenili čitave liste. Mi smo tu zbog njih, ne da bi ti bio na vlasti -rekao je Vučić.

"Nisam mašina, prorade emocije, zastava je bila moja ideja"

Govoreći o glasanju u UN, Vučić se osvrnuo na zastavu Srbije koju je ogrnuo tokom sednice, a što je, kako sam kaže, mnogima zasmetalo.

"Pošto sam video da su opsednuti zastavom koju sam ogrnuo - uradio sam to namerno. Stavili smo preklopljenu zastavu. Stajala je kod Marka. Svim mogućim su se bavili da bi saznali šta ću da govorim i šta ću da uradim. Nisu dozvolili da izađem za govornicu. Zato je intervenisao Nebenzja".

"Morate da razumete da u našoj delegaciji ima ljudi koji su navikli na poštovanje pravila. Kažu mi: 'Predsedniče, neće vam dozvoliti tu zastavu'. Videćemo da li neće. Morate da razumete taj emocionalni trenutak. 45 dana ne spavate. Samo sa Orbanom sam imao 10 ili 11 razgovora o rezoluciji. Sa Kirjakosom samo u poslednja tri dana... Ručkova, večera, sastanaka... Sa predstavnicima Indonezije koji su na kraju glasali ZA, obavio sam 6-7 razgovora... U takvom stanju, izađe nemački predstavnik i kaže kako žali sve žrtve. Tada se rodi i ponos i inat. I ne zanimaju me reakcije. Nisam ja mašina, već običan čovek. Dva puta interveniše obezbeđenje i staje između srpskih i bošnjačkih žrtava. Sve to prolazi kroz glavu. Znate da je istorijski trenutak. A onda kažu: 'Jel si video kako mu patetično suza u oku'. A kad Putin zaplače, onda je kažu: 'Vidi ga'. Vidim da ih je naša zastava pogodila najviše. Toliko sam srećan što sam se setio da unesem zastavu. To je bila moja ideja. Svaki put ću da je nosim".

"Konaković je defakto pozvao na moje ubistvo"

"Glavni junak je bila naša zemlja koja je uspela da se suprotstavi pritiscima i postigne, u takvim uslovima, gotovo nemogući rezultata", rekao je Vučić vraćajući se na Generalnu Skupštinu UN.

O rečima bosanskog ministra spoljnih poslova Konakovića, predsednik Vučić je rekao:

"Promaklo vam je, defakto je pozvao na moje ubistvo".

Podsetimo, Konaković je pozvao predsednika Vučića u Njujork 11. jula, kao i u Potočare, uz komentar da "može da se ogrne zastavom, a i ne mora"

"Ja sam u Srebrenici već jednom bio 11. jula. Pognuo sam glavu pred spomenikom, ali ne pred kamenicama i flašama. Bedni pokušaji da kažu kako su napad na mene u Srebrenici organizoivali odavde je jadan".

"Srbija je od početka znala šta je plan Sarajeva, tamo ne mogu ni da kažu da su Srbi stradali u Kazanima, a za Republiku Srpsku pišu 'RS' u najboljem slučaju.

"Kada nemate za šta drugo da se uhvatite, hvatate se za laž. Hvala mu na pozivu da budem ubijen. Ako se na to odazovem, znajte da je za moje ubistvo kriv Elmedin Konaković".

"Pokušaće da idu na reviziju tužbe protiv Republike Srbije, a ja mislim da to nije dobro za regionalne odnose. Dobili su rezoluciju, a svakoga dana kipte od besa i na svakom koraku prosipaju nervozu. Od najavljene revizije, tužbe i ratne odštete biće im veoma teško, jer ćemo napraviti najbolje timove. Teška im je priča, proći će teže i lošije. Nema tu pobednika".

"U budućnosti moramo da gradimo bratstvo sa Bošnjacima, ali ne tako da svako udara Srbina u glavu zato što drugačije misli. To pokazuje kolika nervoza vlada u Sarajevu i kako nisu politički sazreli".Vučić je dodao da će se sutra sastati sa muftijom i imamima Islamske zajednice u Srbiji.