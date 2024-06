Građani Srbije nemaju razgloga za strahovanja! Vučić o napadu na ambasadu Izraela u Beogradu: Ovo je smišljeni teroristički akt - Biće još hapšenja!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ovog jutra govorio je o svim važnim i gorućim temama za Srbiju.

Predsednik je istakao da će crveni alarm bezbednosti trajati do utorka!

- Biće još hapšenja, sve proveravamo, biće to završeno! Crveni alarm do utorka - rekao je ukratko predsednik na samom početku gostovanja na TV Prva gde je govorio o daljem postupanju, radu i istrazi terorističkog napada koji se juče dogodio ispred izraelske ambasade u Beogradu.

- Ovo je smišljeni teroristički napad, ništa tu nije slučajno! On je ciljao odozdo samostrel iz kese nije ni vadio ne očekujući ništa drugačije, rekao je Vučić izrazivši divljenje prema postupanju žandarma Miloša Jevremovića koji je uspeo da bude toliko priseban da ga likvidira i toliko priseban da ne izvadi strano telo iz svog vrata.

- Svi smo naučili da BIA i policija rade po nalogu Tužilaštva, treba još nešto da se zvarši pa da se ide u potstupak i hapšenje lica. Verujem da ćemo da utorka da rešimo veći deo toga i da će biti to uredu, kazao je Vučić govoreći o crvenom alarmu koji je na snazi.

"Napadač je bio izuzetno dobro obučen"

Crveni bezbednosni alarm na snazi do utorka

Vučić je kazao da će crveni bezbednosni alarm najverovatnije biti na snazi do utorka. "Mislim da ćemo do utorka sve razrešiti i da će do tada biti sve u redu", rekao je on.

- On će biti posebno odlikovan a vi znate da ja mimo Sretenja i 15. septembra nijedno odlikovanje nisam dao niti ijedno pomilovanje još nisam dao za ovih 8 godina predsednikovanja - kazao je Vučić i dodao da je Srbija snažna da se izbori sa bilo kakvim vidom terorizma.

"Siguran sam da nam dolazi mnogo teže vreme"

- Siguran sam da nam dolazi mnogo teže vreme... I nije mi rekao Putin bilo šta, a govorimo o tri meseca pre početka rata u Ukrajini... I to sam zaključio ne iz onoga što mi je rečeno nego iz onoga što nije a jedino smo tada šeik Muhamed i ja verovali da će rata biti... I to ne zato što sam mnogo pametan ili mi je neko rekao nego što sam poređao činjenice a zabrinut sam veoma za sudbinu sveta... Morao sam to da kažem..., kazao je Vučić dodajući da smatra da je nemoguće izbeći sukob Izraela i Hezbolaha jer to je Iran.

Građani Srbije nemaju razgloga za strahovanja

Poručio je da je Srbija bezbedna, jedna od najbezbednijih u Evropi i da građani ne moraju da strahuju. Kao i da je Beograd jedan od najbezbednijih gradova u Beogradu.

Srbija nikad neće prihvatiti oktroisanog lidera Srpske

- Srbija nikad neće prihvatiti oktroisanog lidera Srpske već samo volju srpskog naroda a smatram da se već sprema osuđujuća presuda za Dodika, naše je da sa čuvamo naš narod...

Imaćemo dugo leto kad je reč o energetici

- Ono što je za nas važno, jeste da se pripremimo, imaćemo dugo leto kad je reč o energetici, problema oko struje, sad trošimo duplo više, triput više... Imaćemo struje, naravno, ali moraćemo mnogo da radimo i da uložemo mnogo više ali ćemo platiti mnogo veliku cenu, milijarde i milijarde... - kazao je Vučić podsetivši da su u vreme Tita Slovenija i Hrvatska imale mnogo pametnije rukovodstvo dok naše srpsko nije bilo tako sposobno i nije ih bilo briga.

Pozicija Srbije izuzetno je teška, koliko nam je samo puta Makron pomogao...

- Pozicija Srbije izuzetno je teška i sam se prosto čudimo kako smo ovoliko godina uspeli da sačuvamo svoju samostalnost - kazao je Vučić koji je pomenuo i današnje francuske izbore i rekao da samo on, Ana (Brnabić) i Miloš (Vučević) znaju koliko nam je samo puta Makron pomogao.

Vučić je prethodno pomenuo i razgovore koje je imao u Briselu pa dodao da su za Vučića često govorili da je ovakav ili onakav ali niko nikada nije rekao da je glup.

Autor: Iva Besarabić