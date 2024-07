VUČIĆ ZA NACIONALNI DNEVNIK TV PINK O NAPADIMA NA NJEGOVU PORODICU: Sutra da me ubiju mnogo njih će slaviti, ali to ne govori o meni, već govori o njima!

Predsednik Aleksandar Vučić, o monstruoznim pretnjama upućenim njegovom sinu Danilu Vučiću, ali i o drugim važnim temama, govorio je za Nacionalni dnevnik televizije Pink.

Predsednik Vučić, rekao je da oni za ovo kažu da je kritička reč, i kaže da nema ništa protiv šta god da oni kažu.

- Ovaj čovek govori sa gađenjem. Dobio sam mnogo poruka koji ga osuđuju, ali nije on u pitanju. To je jedna matrica koja se ponavlja. Govore o Majdanpeku i Boru sa gađenjem, a Majdanpek ne bi ni postojao da nema rudnika - rekao je Vučić.

Kako kaže, teško da bi se razvio i Donji Milanovac. Dodaje da, što se Bora tiče, on ima više plate nego Niš, Kragujevac i Kraljevo.

- I Bor i Majdanpek imaju svetlu budućnost i tamo će lepo i pristojno da se živi i radi. Oni polaze od sebe i za njih je nezamislivo da rade tamo. Oni žele da oduzimaju neku imovinu. Šta bi oni da oduzmu? Ja ni jednu dnevnicu nisam primio svih ovih 12 godina -rekao je Vučić.

Kako kaže, nikada nije uzeo iako mu to po zakonu pripada, kao i da nije išao ni na odmor.

- A za tuširanje uranijumom verovatno misli da je mnogo hrabar. Sutra da me ubiju mnogo njih će slaviti, ali to ne govori o meni, već govori o njima. Grozio bih se kada god bi neko slavio nečiju smrt - rekao je predsednik Srbije.

Kako kaže, nije Danilo taj koji želi da Kobre idu sa njim, oni to procenjuju. Dodaje da on svoje troškove sam podmiruje, a ne država niti bilo ko drugi.

- Najviše bih na svetu voleo da sednem i sam vozim automobil. Ali ne puštaju me, jer su oni odgovorni za svoj posao - rekao je Vučić.

Kako kaže, nažalost, nije upoznat sa činjenicom da uopšte imamo uranijum, ali dodaje da bi voleo da ga imamo.

- Mi imamo litijum i dobro je da ga imamo, jer će to predstavljati našu komporativnu prednost u odnosu na druge - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je obavezan na pristojno, odgovorno i ozbiljno ponašanje, da mora da trpi svakojake gadosti i ludosti.

- Moja deca ne moraju da trpe uvrede zato što su moja dece, ali živimo u takvom društvu - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da im ništa ne valja što smo uradili, ni brze pruge, ni putevi, sve im sveta i stalno demonstriraju.

Vučić je rekao da svako može da ima svoj stav, dodaje da sve možemo da vidimo u Beogradu na vodi kako se šetkaju i šepure.

Dodaje da su jako daleko od realnosti i objektivnog pristupa. Kako kaže, promenada u Beogradu na vodi, a kaže da je posetio jako puno gradova, da je naša promenada mnogo lepša od mnogih.

- Lepša je nego bilo koja druga, čak ne mogu da se setim ni jedne koja je lepša. Mi samo nemamo more, ali Sava i Dunav su prelepi i uradili smo nešto što je za ponos građanima Srbije - rekao je Vučić.

Kako kaže, mnogo stvari takvih možemo da radimo i nastavićemo da radimo. Dodaje da je i kroz istoriju bilo uvek ljudi koji su se bunili protiv bilo kakve modernizacije.

NBS kupila 5 tona zlata, vrednost 3,3 milijarde evra

Vučić je rekao da je Narodna Banka Srbije u petak kupila 5 tona zlata, dodaje da sada imamo 46,5 tona zlata, u vrednosti preko 3,3 milijarda evra, što je za nas dodatak finansijskoj sigurnosti koju smo već obezbedili.

- Tek ćemo da kupujemo i da kupujemo zlato sa svakim viškom novca koji budemo imali i tako se osigurali za teška vremena koja dolaze - rekao je Vučić i čestitao NBS na ovom rezultatu.

Kako kaže, ljudi neće da im se ruši ono što je najlepše za njih, zato i nije čudo što nisu izašli da glasaju za njih.

- Ovakve me stvari ne brinu, naprotiv, daju mi ogromnu energiju. Kada se neko ponaša na ovakav način, onda mi to govori da moram da se borim još jače i da radim još više - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da misli da su ljudi sve iz ovoga videli i razumeli.

Predsednik se ponovo osvrnuo na to zašto opozicija nije osudila monstruozne napade usmerene ka njegovom sinu.

- Sve je inverzno perverzno. Kao i priče o izbornom sistemu. Da vam komentarišem to što niko nije u stanju da pročita realne brojeve. Imate u Engleskoj da liberali dobiju 6,2 miliona, 4 dobije Faraž, kakav je to tek izborni sistem? Vi mislite odjednom u prethodnih 14 dana desnica u Francuskoj je pala. Ne, oni su dobili značajno više u prvom krugu - rekao je Vučić.

- U konačnim brojevima to izgleda mnogo drugačije, upravo zbog izbornog sistema, a ne različite opredeljenosti ljudi. Ja Makrona očekujem i nadam se njegovoj poseti tokom leta našoj zemlji. Ali, to kao "debakl desnice", ljudi, umete li da čitate brojeve? Jedno je šta vam piše na tabeli na kraju, a drugo kako se do toga došlo. Niti je to bio debakl desnice, Le Pen, niti Makrona u drugom krugu, ali to sada da objašnjavate ne vredi - govorio je predsednik o izborima u Francuskoj.

O usvajanju Rezolucije o Srebrenici i napadima iz regiona

- Skupili se neki pa rešili da nešto pišu. Pustite te gluposti. Neće krug 99 da ukine Republiku Srpsku - naglasio je predsednik.

- Jedno je pucanje iz snajpera u Sarajevu, a druga je za mene mnogo ozbiljnija. Ovo drugo što je rekao bio je sasvim iskren. Pitam O'Brajena i sve, što niste reagovali na ovo? Srbi hoće da čuvaju Dejtonski sporazum, a drugi viču da je loš. Jesmo to čuli? Pa ko onda urušava mir u BiH? Ko onda hoće nešto drugo u BiH osim mira i zajedničkog života? Ja ne mislim da to hoće Bošnjaci ali mislim da to hoće njihovo rukovodstvo i neki sa Zapada koji misle da mogu da se igraju vatrom. On čovek mrtav-ladan dođe i kaže mi znamo ko je pravio greške po tom pitanju... Uz veoma slabog Miloševića ovde, koji je u tom trenutku bio "hajde da ja ostanem na vlasti". Samo da vidim hoće li sad Amerikanci da reaguju na ovo - rekao je Vučić i dodao:

- Samo jedan maleni dokaz neka pokažu da sam pucao iz snajpera, ja više nisam predsednik Srbije. To se nikad nije dogodilo, izmislili su sve. Kao slika sa puškom.

- Danas Konaković, ministar spoljnih poslova BiH saopštava da sve što je Srbija uradila, uradila je u skladu sa svim procedurama i zakonima. Tu vest niste videli. Dva dana su lagali i obmanjivali javnost - rekao je Vučić.

Kako kaže, samo je važno voditi kampanju protiv Srba.

- Nama ne radite ništa, što to radite Bošnjacima, svom narodu koji terate da mrzi nekoga bez ikakvog razloga? - upitao je Vučić.

- Kad izađem s podacima i kažem ljudi, kupili ste 2,2 miliona litara ulja više nego prošle godine, onda se pojavi tekst, Vučić dolazi u Berane na Petrovdan. A ja idem da obiđem crkvu koju sam obnavljao. Ne smem ni crkvu da obiđem, kao ni Jasenovac, sve je koordinisano - rekao je Vučić.

Kako kaže, da se izvinjava i podilazi zbog toga što su ubijali Srbe, ne pada mu na pamet.

- Položiću cveće, ali tražim i od vas da se poklonite srpskim žrtvama, i ništa više od toga - rekao je Vučić.

- Priznajte sve genocide, i stvarne i nestvarne, ja u tome neću da učestvujem. Ovaj čovek malopre, spreman je da otvoreno laže o predsedniku jedne države i da tako brutalno laže. Zamislite da ja to kažem i tako brutalno lažem, šta biste mi vi rekli kao građani ove zemlje? Uradio sam sve što je Izetbegović rekao, on dođe i kaže "ne može to jedan ručak jedna večera, a neki Bošnjaci misle da to nije pravično, mora da si ti nešto smislio protiv nas", i šta vi na to da odgovorite? I ja na sve to ćutim i nikada ih ne vređam - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da smo trebali da krenemo sa litijumom pre dve ili tri godine i tako bi smo bili prvi. Dodaje da smo bili dovoljno naivni da ne razumemo šta se valjalo iza brega.

- Neki su bili naivni i mislili kako štite Srbiju, naprotiv, učinili smo medveđu uslugu Srbiji i naštetili smo joj - rekao je Vučić i dodao da će ceo region imati koristi od litijuma.

EXPO

Vučić je rekao da su nemogući uslovi, da rade na 40 stepeni, dodaje da će uskoro početi da rade i noću.

- Sve što su uradili i ovi spolja i ovi iznutra samo će nas navesti da još više radimo - rekao je Vučić.

Podsetimo, opozicionar Srđan Škoro uputio je jezive pretnje na račun predsednikovog sina.

On je u transu izneo plan za mučenje predsednikovog sina Danila, poručivši da ga, zajedno sa ocem, čija je “slika i prilika”, treba zatvoriti u rudnik, gde bi se “tuširali uranijumom”.

Autor: Aleksandra Aras