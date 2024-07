Želela je da dokaže njegovoj ćerki da mu je preča: Aleks nahvalila Stanislava, Maja će pozeleneti kad za ovo sazna! (VIDEO)

Pobednica "Zadruge 6" razvezala jezik o gorućim temama iz Elite!

Pobednica "Zadruge 6", Aleksandra Nikolić, večeras gostuje u emisiji kod Dušice Jakovljević. Ona je govorila koliko joj je boravak u rijalitiju doneo lepih stvari u životu i kako je potrošila nagradu koju je osvojila.

- Meni je rijaliti mnogo doneo, upoznala sam Filipa, ostvarila sam se kao majka... On je moja najveća ljubav. Sve na svoje dođe. Ja sam sad u drugačijoj situaciji, ne želim da se neke stvari ponavljaju i smatram da neke stvari ne treba da se ponavljaju. Nisam protraćila pare od nagrade i honorara, uložila sam pametno novac i renovirala stan - govorila je Aleksandra.

- Kako komentarišeš sve ovo što se dešava Maja, Stanislav, Ša i Miona? - upitala je Dušica Jakovljević.

- Šaki je napravio takvu sprdnju od sebe, meni je njega tako žao. Ša je velika muzička zvezda, ne znam da li ima nastupe, ali kad sam prvi put ušla sa njim u rijaliti meni je to bilo "wow" jer sam slušala njegove pesme kao klinka. On je toliko prsao sa mozgom. On je mladolik, jedan od pedantnijih, ali ne znam šta se desi sa njim kad se zaljubi. Ja sam toliko puta htela da podelim njegov klip da se zezam, ali znam da bi se on naljutio kad bih to uradila. Kako je moguće da ga svaka žena dovodi do ludila? Mora da nađe ženu svojih godina. Miona hoće da juri karijeru i treba. Mislim kad izađe da treba da ode na dobro i da dođe sebi. Nju kad vide roditelji Ša više ne postoji, ona to zna. Stanislav je pametan dečko, sportista, lepo izgleda i nisam primetila nijednu njegovu lošu osobinu. Jedino što je rekao da nije imao s*ks, ali to je više blam te žene što je potencirala da se pusti. On je prvi put u rijalitiju, a Maja je iskusna. Ona je želela da se dokaže njegovoj ćerki da joj je preče da ima to sa njom, nego ljubav prema njoj - komentarisala je Aleksandra.

- Ako pričaju o svingeraju meni je to smešno, čovek je rekao šta voli. Šta rade ovi u izolaciji kad su na jednom dušeku? I to je svingeraj. Miona se pokajala. Ja Šakija gotivim, ali on je totalno poludeo. Ja sam se čula sa Vanjom, trebala je da gostuje u emisiji kod Filipa. Mi svi mislimo da će neko da se promeni, kako smo drugačije, ali ne, muškarci se ne menjaju. Mogu da se koriguju, ali karakter ostanr zauvek isti - nastavila je Nikolićeva.

Autor: A. N.