Namazano je odradio da izađe istina: Maja na sve načine pokušava da ospori emocije Stanislava i Mione! (VIDEO)

Razvezala jezik!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditelj Milan Milošević nakon reklama najavio je novi snimak, u kom su takmičari mogli da vide kako Maja Marinković proziva Mionu Jovanović.

- Šta da kažem više? Ona misli jedno, drugo, pa treće. Ona stalno vređa, smorilo me je da joj odgovaram - rekla je Miona.

- Kako ti deluje Stanislav? - pitao je voditelj.

- Mislim da je rekao iz kur*oazije da ne priča tako - odgovorila je Miona.

- Svako ima pravo da priča kako želi, ja ne mislim tako. Dok je bila sa mnom bila je normalna, ne bih je doveo da živi sa mnom. Sad se ispostavilo da nije fer prema meni, to je to - pričao je Stanislav.

- Znači sad sam seoska k*ravela? Rekao je da nisam bila dok sam bila sa njim - rekla je Miona.

. On je potvrdio moje mišljenje. Stanislav je ovo namazano odradio da iz nje izađe istina, da se ona opusti i da se vidi prava istina. On je meni rekao da je poslednja na ovom svetu da ne bi bio sa njom, da je ne voli. Ja sam pitala 300 puta. Ja imam pravo, on je bio moj dečko do pre mesec dana. Ona meni nije jasna. Devojka je folirant, devet meseci je živela kod njega, prevarila ga je i osramotila. Što kaže Ša da je krenuo Stanislav da je poljubi, pa da vidimo. Od poštenih mi ne možemo da dođemo na red. Ja mrzim lažne moraliste - govorila je Maja.

Autor: A. N.