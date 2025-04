Svega se prisetio: Terza prozvao Bebicu da je uhodio Teodoru pa otkrio da se njih dvoje stalno svađaju (VIDEO)

Au!

Nakon Lazara Čolića Zole, Bora Terzić Terza je dobio reč da nominuje:

- Bebica je lik koji je uhodio svoju devojku, koji ju je ponižavao kao nikada. On je sve to radio sa Miljanom Kulić, vodio je na se*s sa Zolom, a Teodora je krenula da pravi svoju priču na svoj način. Iskreno mene mozak boli od njihovih rasprava , on je ljiga. Naravno nominujem njega - rekao je Terza.

- Ljudi ovde kukaju o svojim nemoralnim poslovima a ne o životu, a to je sve njihov izbor, tako je Aleksandrain izbor bio da se bavi time čime se bavi, i da radi to št radi. - rekla je Jelena.

