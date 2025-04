Šok: Marko saznao da ga je Sanja nazvala niskobudžetnom džukelom koju je udomila, Rada otkrila jezive detalje: Štipa ga celu noć... (VIDEO)

Bela kuća na nogama!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Marka Stefanovića.

- Marko, pre neki dan Sanja je rekla Đoletu citiramo: ''On je jedan degenerik i niskobudžetno džukelče koje sam ja udomila''. Obzirom da si zaratio sa porodicom zbog nje, kako se osećaš kad čuješ ovo? - glasilo je pitanje.

- Ja neću da ćutim i ne može više da se preokreće. On se svađao sa Jelenom i Dačom, a ja sam htela da se posvađam s njim da bi se svađa preusmerila na nas. Neka se roditelji njegovi više ne vade na mene jer ja nisam bila tu kada su oni išli na ekskurzije i ostalo. Mene oni ne zanimaju - rekla je Sanja.

- Ja sam ovde za svoju devojku tu uvek i zbog nje ulazim u konflikte. Ja poslednjih dana trpim ogromne uvrede, opustili ste se previše i svi izgovaraju jako strašne stvari. Ja ću uz svoju devojku stajati do kraja rijalitija. Nisam ovo čuo da mi je rekla, ali je objasnila sada zašto je to tako. Mene ova devojka nije odvojila od porodice, moji roditelji su nju prihvatili, a posle nam nisu dali da budemo u kući. To što govorite da je moja devojka jeziva, vi ste jezivi - rekao je Marko.

- Tvoja devojka ti udara na traume - rekla je Jelena.

- Ne nego ti meni udaraš na traume. Ja sam od Ivana čuo kakvu porodicu imaš - rekao je Marko.

- Sad ga je štipala celu emisiju - rekla je Rada.

- Ja biram da li ću svojoj devojci da oprostim ili ne - rekao je Marko.

- Rada neka razmisli da li je rodila muško ili žensko - rekla je Sanja.

- Sanja nisi dobra, biješ muža - rekla je Rada.

