Van sebe: Matora na stubu srama jer je htela da Stefani legalno abortira dete, Anđela nastavlja da je urniše: Ta beba je imala noge i ruke... (VIDEO)

Bela kuća na nogama!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Stefani Grujić.

- Stefani, koliko te svojim postupcima, karakternim osobinama i ponašanjem Matora i Terza podsećaju jedno na drugo? - glasilo je pitanja.

- Sličan je postupak koji su uradili, samo ja nisam bila trudna - rekla je Stefani.

- Oboje smo ušli i rekli da imamo emocije napolju, pa se posle tri dana zaljubili u druge - rekao je Terza.

- Stvari su jasne. Oboje su uradili isto, eto Matora se držala za taj prsten, a onda se za par dana zaljubila u drugu - rekla je Jelena.

- Emotivno su nestabilni, menjaju emocije kako vetar dune. On nije ni imao emocije prema meni - rekla je Sofija.

- On je svojim postupcima dokazao da nije ostao veran svojoj devojci, a Matora je ušla ovde sa nekom nadom da će se pomiriti sa Stefani - rekla je Anđela.

- Anđela je jutros rekla da je Matora ubica bebe od šest meseci kojoj su se razvile i ruke i noge - rekao je Milan.

- Htela sam da kažem da je potencijalni ubica. Ja kada sam čula to za abortus, ja sam se zgrozila. Šta je to kada želiš da abortiraš bebu koja je već formirana? Nema veze što je Matora, ne može da mi neko kaže da je to normalno. Da je to legalno, onda bi se to radilo svuda u svetu - rekla je Anđela.

- Stefani je htela da abortira Munjino dete, ali je bilo kasno. Postojao je konzilijum koji se u izvršava u slučaju jedino psihički nestabilne osobe. Onda je bilo da je njena mama rekla: ''Pokušaću nešto da uradim''. Posle sam ja htela da se raspitam, ali to niko nije hteo da radi zato što je bio veliki rizik da Stefani ne umre - rekla je Matora.

- Pričaj sve, pričaj sve. Nemoj da ćutiš - rekao je Munja.

- Stefani je htela da se čisti, ali se plašila da ne premine - dodala je Matora.

- Kako Stefani može da se buni kad je ona želela da abortira, - rekao je Stefan.

- Ona je odustala kada je saznala da život može da joj bude ugrožen - rekla je Matora.

- Svako ko je učestvovao u takvim radnjama i ko je inicirao, moraće da odgovara za to - rekao je Đedović.

