Ogolila dušu: Jelena otkrila kroz kakav pakao je prošla sa Ivanom zbog njegovog alkoholicanja! (VIDEO)

Podelila strašne detalje!

Jelena Marinković otvorila je dušu o problemima sa alkoholom koje je imao Ivan Marinković.

- Mene da nije bilo da ga nateram da prestane da pije, bio je jako loše. Ne daj Bože da se on razboleo - govorila je Jelena.

- Nadam se da neće da se vrati tome. Je l' psole razvoda počeo da pije? - upitala je Bojana.

- Po njegovoj priči počeo je da pije dok su bili zajedno, pa je nastavio. Otišao je na lečenje, pa je nastavio posle toga. Kad sam ga upoznala on je svaki dan pio. Jednom nas je zaustavila policija, morao je na treženje. Jedan dan nakon toga je ustao, vršila sam pritisak da prestane, spakovala sam se i otišla... Vratila sam se, bude super dan ili dva, pa se sve vrati. Ja odem u teretanu, on dođe ispred, čeka me i napravi scenu. Sve se unormalilo kad je prestao da pije. Meni ovde na svadbi nije bilo dobro, on provocira... Odmah se podsetim tih dana. Prvi put kad mi je rekao da će malo da popije, to je bilo pre par nedelja - pričala je Jelena.

- Je l' si uradila to jer si mislila da on neće preći preko toga? - pitala je Bojana.

- Mislila sam da neće da se sazna. Ja sam večeras prvi put baš iskreno pričala. Mene je to toliko vuklo da ja nisam mogla da se kontrolišem. Meni je sad jadno što moram da pričam. Nije se on osramotio nego ja -

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.