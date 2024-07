Jelena otvorila sve karte: Ovo je trenutak u kom je znala da je braku sa Ivanom došao kraj! (VIDEO)

Marinkovićeva obelodanila sve detalje!

Jelena Marinković u hotelu je razgovarala sa Lejdi Di o svom odnosu sa Urošem Rajačićem, ali i krahu braka sa Ivanom Marinkovićem.

- Ja ne mogu da zamislim život bez njega, da nismo u stanu i da nemamo ritualne. Bila sam bez njega devet meseci. Ja sam se ovde najviše ohladila od njega. Prošlog leta sam jedva čekala da on izađe. Ja sam njemu sve rekla, samo on i ja znamo da je to tako. Ja mislim da sam ja njemu prva postala navika, da je pored mene bio siguran i da je znao da ga ne varam i ne lažem. On meni nije posvećivao pažnju. Ja sam ovde sedela sa ljudima, sunčala se i tako provodila dane, a sa njim samo daj mi ovo i dodaj ono... Nije više to to. Više nema ni on nežnost kao pre, mrzi ga u krevetu da me zagrli. Šta ja da radim kad je to tako? - pričala je Jelena.

- Imaš Uroša koji je prvi put u rijalitiju, ovo je zavoleo i verovatno ima želju da uđe opet. Kad ih staviš, Ivana i Uroša, obojica bi hteli ovde opet - dodala je Lejdi.

- Zato sa njim nisam ni videla. Ja sam razmišljala da li ćemo mi da se čujemo, mislila sam šta će mi to samo da napravim neku glupost... Ja mislim da sa njim nema ništa od toga napolju. Ja bih sa njim popričala, čisto da mu kažem neke stvari. Mislim da njemu to nije bitno. Matora je rekla da nije odlepio za mnom i ja se slažem, ne mislim ni ja da jeste - govorila je Jelena Marinković.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.