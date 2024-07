Jelena nazvala Ivana alkoholičarem: Javno prozvala sve koji su mu otimali alkohol pred nosem! (VIDEO)

Marinkovićeva žena razvezala jezik!

Takmičari "Elite" dobili su zadatak da glasaju ko se najviše, a ko najmanje potrudio oko svadbe Mione Jovanović i Stanislava Krofaka.

- Svaka čast Lepom Mići, čovek je sve vreme igrao i stajao. Najmanje ko se potrudio, sebe ne mogu, ali navešću Zolu jer mi je rekao da neću da prisustvujem ako ni on. On je mogao da poznajmi od Janjuša nešto. Janjuša neću da navodim jer on verovatno ima svoje razloge zbog kojih nije učestvovao - rekla je Miljana Kulić.

- Neki su bili ljubomorni jer su želeli svoju svadbu, pa nisu bili zadovoljni ulogama. Bolje da su dali ovim alkoholičarima Terzi, Ivanu, Matoroj i meni, nego što su sve zgrabili. Đedoviću je blam da igra, on je pun kompleksa i sve sabotira na svoj način. Mi smo se savršeno proveli, učestvovali smo čitam dan. Maja, Stanislav, Ša, on se pridružio nama i đuskao - govorila je Jelena Marinković.

Autor: A. N.