Urnisala Ivana Marinkovića: Marija obelodanila šok detalje, pa odgovorila na pretnje da će joj oduzeti malog Željka! (VIDEO)

U svom stilu razvezala jezik!

Marija Kulić večeras gostuje u specijalnoj emisiji kod voditeljke Dušice Jakovljević. Ona je žestoko razvezala jezik i komentarisala sve što se dešava u rijalitiju "Elita".

- Matora je toliko zlobna, ja sam gledala kad je govorila da će da svedoči Ivanu da joj uzme dete. Đedović, Matora, Kačavenda. Ona je starleta devedesetih, koja je optužila svoju prijateljicu da je kockarka, a da li ima većeg kockara od nje u rijalitiju? Nju je mentor Đedović naučio koga da brani, ona je bila protiv Aneli, Anite, Anđela. Njoj je Đedović rekao da okrene ploču. One nemaju svoj stav, misli da će tako dobro da se plasira i osvoji što bolji plasman. Ti kad majku svoju ne poštuješ, kome šta da kaže u rijalitiju? - govorila je Marija.

- Kad je reč o Miljani i kad se pomene njen sin, mali Željko, da li moraju da udaraju? U decu i porodicu se ne dira, posebno u decu - dodala je Dušica.

- Ja sam to jako teško podnosila, samo su joj na bolest roditelja i dete. Ja tad da sam ušla u rijaliti niko oko ne bi sklopio, zainatila bih se za moje zlato. Ja dok sam živa neka jedu g*vna. Prošle godine sam pružila šansu, prešle preko svega i pustila uvrede koje je izgovarao za Miljanu i nas. Međutim, on je jedno takvo đubre, niti mu nešto znači, bednici jedni. Oni su mi kuvali kafu u šerpi, nemaju za džezvu. U šerpi u kojoj se kuva supa, da li možeš da veruješ? To su takvi slepi - pričala je Kulićka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.