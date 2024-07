Ja se sva tresem: Jelena ne zna gde udara zbog Uroša, priznala zašto je život sa Ivanom nazvala bednim! (VIDEO)

Otvorila sve karte o gorućoj temi!

Jelena Marinković nastavila je razgovor sa voditeljom Milanom Miloševićem o aferi sa Urošem Rajačićem i propalom braku sa Ivanom Marinkovićem.

- On je jutros u svađi sa Jovanom rekao da je emocija ovo što se sad dešava - rekao je Milan.

- Ne verujem. Je l' stvarno to rekao? - smeškala se Jelena.

- Da je za tebe imao emocije. Jovana ga je napada što joj nije rekao - govorio je Milan.

- Joj Milane, ja se sva tresem - rekla je ona.

- Šta si nazvala bedni život? - upitao je voditelj.

- Žao mi je što sam tako nazvala, nije tako. Bilo je momentata kad nam je bilo katastrofa. Kad me tako ponižava naravno da reagujem. Danas sam se isplakala i rekla sam da to mislim na neke katastrofalne situacije u koje nas je uvaljivao. njega su upozoravali na mene,m upozoraviali su i mene. On je to iskoristio samo da sad od mene napravi sve najgore - govorila je Jelena.

