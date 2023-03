ON JE BIO PRVA ŽRTVA SIDE U SRBIJI: Legendarni muzičar umro u 31.godini, a Sonja Savić je omrzla Beograd kad je saznala: Pao je s kreveta u nekoj INFEKTIVNOJ kesi koju niko nije hteo da podigne!

Životna priča legendarnog muzičara Ivana Vdovića koji je oboleo od surove bolesti protkana je neverovatnim detaljima.

Ivica Vdović Vd jedno je od najistaknutijih imena domaće rokenrol scene, a pomisao na njega budi razne asocijacije i sećanja na čoveka kojeg život nije mazio.

Rođen je 1961. godine u Beogradu kao Ivan Vdović, odrastao je kao Ivica, a širom Jugoslavije bio je poznat pod nadimkom - Vd. Proslavljena legenda više od 30 godina nije sa nama, a mnogi i danas tvrde da se bubnjar kao što je on bio, još nije rodio.

Sem činjenice da je bio vanserijski bubnjar, možda i do danas neprevaziđen, da je učestvovao u kreiranju možda najbitnijeg beogradskog benda Šarlo akrobata i to ne tek kao deo ritam sekcije, kako to često biva sa bubnjarima, već kao punopravni i punovažni njegov deo, te da je preminuo kao prva registrovana HIV osoba, bolesti koja će poharati beogradsku muzičku scenu, veći deo njegove svakodnevnice je obavijen misterijom, piše XXZ magazin.

Sve je počelo u gimnaziji Naime, još kao gimnazijalac započeo je muzičku karijeru u grupi Limunovo drvo. Zatim je kratko vreme bio u Suncokretu, a blistavu karijeru ovenčao je učešćem u Šarlo akrobati. Nakon albuma Bistriji ili tuplji čovek biva kad..., imao je ideju da se bendu priključe Bebi Dol i Goran Vejvoda kao stalni članovi. To se nije desilo. Vd se zajedno s Kojom pojavio i u filmu Miše Radivojevića Dečko koji obećava, kultnom delu za koji su snimili i muziku.

Kada se čuvena grupa raspala, zajedno s Milanom Mladenovićem formirao je Katarinu II koju je ubrzo napustio. Takođe, mnogi veruju da je on zaslužan za veliki uspeh Margite Stefanović koju je uveo u svet rokenrola.

Kakav je zapravo bio tajanstveni Vd?

Beograđanin koji je ličio na svetski popularnog Džonija Rotena iz Pistolsa, prisećaju se prijatelji, bio je najšarmantniji momak u društvu.

"Bio je poznat i po nekim navikama koje ni za živu glavu nije menjao. Nigde nije išao bez svojih bubnjarskih palica i nikada se nikome nije javljao telefonom. Čovek jednostavno nije koristio spravu. Kada treba da izađemo, on lepo stane ispod prozora i zviždi. Bože, koliko se taj čovek nazviždao ispod mog prozora", prisetila se svojevremeno Dubravka Marković, autorka popularne muzičke emisije "Hit meseca".

Bolest koja mu je donela probleme Nakon što je ustanovljeno da je muzičar HIV pozitivan, njegov život od tada se drastično promenio. On je takođe pričao da je bio prva zvanično registrovana osoba obolela od AIDS-a u Jugoslaviji.

Njegova bliska prijateljica i glumica, Sonja Savić otkrila je jednom prilikom da mu ej ceo grad okrenuo leđa zbog surove bolesti koja je tada uzela maha.

- Te 1985. godine taj isti Ivica otišao je da se testira na neku čudnu bolest koja se pojavila u Beogradu. Vratio se i celom gradu je rekao da je zaražen AIDS-om. Ovo je jedan ružan i mali grad - okrenuo mu je leđa. A on je vrlo ponosno, dostojanstveno i skromno u svom balon mantilu još godinu i po dana svirao bubnjeve - pričala je pokojna Sonja Savić, glumica i bliska prijateljica čuvenog bubnjara.

On je bio više od same svirke. On je bio muzika. Njega smo pratili - rekao je za Vda poslednji bubnjar EKV-a", Marko Milivojević.

Vd je preminuo 25. septembra 1992. Imao je 31 godinu.

Kada je preminuo, Sonja Savić od čije se smrti pre dva dana navršilo 11 godina, tužnu vest je javila zajedničkom prijatelju Darku Rundeku.

- Kada me je pitao kako je umro, rekla sam da je samo pao sa kreveta u nekakvoj infektivnoj kesi koju niko nije hteo da podigne - rekla je tada ona.

Autor: N.Ž.