ŠOK! Otkrivena prava visina Jovane Jeremić, evo zbog čega voditeljka MORA da sedi na jastucima dok vodi emisiju

Voditeljka Pink televizije, Jovana Jeremić, važi za jednu od najintrigantnijih ličnosti na domaćoj javnoj sceni.

Javnost komentariše sve u vezi sa njom, od odeće koju nosi, njenih izjava, do jastučića koje drži na stolici. Mnogi je zovu još i "džepna Venera" budući da važi za voditeljku nižeg rasta.

Jovana je jednom prilikom otkrila da je visoka 163 cm, kao i da joj ne smeta što je niža i da obožava da nosi visoke potpetice.

Podsetimo, Jovana Jeremić danas osuđuje žene koje pristaju da budu druge u odnosu, a kako sama kaže, izvukla je lekciju života kada je u mladosti i sama bila izmanipulisana da bude ljubavnica.

- Samo jednom mi se to desilo i to kad sam bila vrlo mlada. Nije me koštalo koliko me je bolelo. U tu priču sam uvučena lažima i kad sam shvatila, odmah sam izašla iz te priče. Tad sam shvatila da muškarac mora biti razveden ili u fazi razvoda pre bilo čega što žena želi s njim - ispričala je Jovana za "Skandal".

