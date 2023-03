Nije imala lepe reči za muškarca kog njena ćerka ludo voli.

Nakon drame Aleksandre Nikolić i Filipa Cara gde je usledila nova runda uvreda, kao i izbacivanja Aleksandrinih stvari iz rehaba, za Pink.rs oglasila se Slovenka Nikolić koja je razočarana u odnos dvoje zadrugara.

- Ja sam imala osećaj taj, i rekla sam sinoć sama sebi: "Ugasiću televizor i neću da gledam". Ja sam zbog Cara dobila šećer, a niko to u mojoj porodici nije imao. Završavala sam u Urgentnom nekoliko puta, trebala sam da idem u bolnicu, ali nisam mogla da ne gledam moju Aleksandru. Smatram sebe psihologom, plus imam jaku intuiciju što mi je Bog dao. Znala sam da će doći do toga. Znala sam da je ušao sa namerom kako bi je spustio na bilo koji način. On ne može da podnese da je ona srećna, uspešna, da je bolja od njega, da komunicira sa ostalima... - rekla je Slovenka, pa nastavila:

- Aleksandru samo ne mogu da vole bezdušni ljudi bez duše. Ona je predobro dete, ima dušu kao nebo. Ona je drug pre svega. Mala Valentina je ostala bez šminke, ona joj je dala. A ona Anita ode kod Zole da je ogovara, a pravi se Aleksandri kao dobra drugarica, a imala je aferu sa Filipom - priča ona.

Kako Slovenka dodaje, ona je podnela tužbu protiv Filipa Cara, navodeći da bi ćerku, da je vidi sa Filipom opet u odnosu, sahranila.

Na pitanje, šta bi ćerki poručila, da može da joj se obrati, Slovenka je bila izričita:

- Rekla bih joj da joj je najveći neprijatelj na svetu on, i to je sve što bi joj rekla - poručila je Slovenka za kraj razgovora.

