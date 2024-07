Tu nije bilo mesta za mene: Jovana otkrila da se kaje jer nije pokušala sa Janjušem, pa ocrnila Aneli! (VIDEO)

Nije imala reči hvale za nju!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a večerašnje gošće su Jovana Cvijanović i Žana Omnia.

- Jovana, kako ti izgleda ovaj klip - upitala je voditeljka.

- Stvarno su mi bili smešni i neki lepši momenti. Bilo mi je lepo sa Janjušem, vidi se to. Nedostaje mi da vidim to kod sebe, volela bih da se zaljubim - kazala je Jovana.

- Koliko ti je žao što niste probali da uđete u vezu - pitala je voditeljka.

- Odustala sam jer sam videla da se ne može protiv vetrenjače. Videla sam da mu se dopala više Aneli, tu nije bilo mesta za mene. Bila sam povređena, ali to je njegov izbor. Smatram da je pogrešio, ona se potpuno pogrešno postavila prema njemu. Nikad ga nije slušala, obožavala je rijaliti i da se raspravlja sa drugima. Nju nije niko razapinjao, to su bili benigni napadi. Dobar je manipulator, zna da uvredi i povredi, a ona kaže oni mene napadaju. Da se meni desila trudnoća, da je Janjuš neko koga volim, ne bi postojao način da ne rodim tu bebu. On bi stao iza tog deteta i nje, kakav god ima je odnos bio. Ona je folirant, znala je da neće roditi tu bebu - rekla je Jovana.

- Verujem da je tu bilo ljubavi, ali nisu bili spremni za to. Janjuš nije pokazao da je muškarac, a itekako je znao šta radi. Aneli je imala vrlo tešku situaciju i sa bivšim suprugom, negde i mogu da razumem njenu odluku - rekla je Žana.

Uključio se novi gledalac, Miloš iz Novog Sada.

- Žana, Đedović mi je rekao mnogo o tebi, ali ništa lepo. On misli o tebi, isto što i Ivan. Imaš žablju kožu - rekao je Miloš.

- Mnogo mi znači ta izmišljotina za Đedovića - odbrusila je Žana.

- Rekla si 90 ružnih reči, kao najbolja majka na svetu. Miljanu braniš, Ivana kudiš - kazao je gledalac.

