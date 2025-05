Novi udar na Gastoza: Mateja pokušao da ubedi Enu da nikako ne spušta loptu s njim, ona ovim potezom dokazala da ga se plaši! (VIDEO)

Plaši ga se?!

U toku je emisija ''Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Ena Čolić i Borislav Terzić Terza koji će ove noći slušati mišljenja svojih cimera o njima. Reč je dobio Mateja Matijević koji je pokušao da obrne ploču i upozori Enu na Gastoza.

- Ja bih najviše voleo da mogu da ćutim večeras i da ti to Ena ostavi dovoljan utisak. Ovo mi je od početka sezona najteža nominacija. Ljudi koji su pričali pre mene su samo površno pomenuli tvoj i Pejin odnos, a to je trebalo biti fokus kao i svima. Naravno, sama si za to kriva. Ljudi su večeras pričali o tvojim postupcima i nisi smela to da dozvoliš. U jako si lošoj poziciji trenutno, ali nisi najgora. Ja ti nikada neću okrenuti leđa, uvek ću biti uz tebe. Mi nismo bustovali naše prijateljstvo, ali mislim da sam ti jedini pravi prijatelj. Upoznao sam ovde neku novu stranu tebe, koju ranije nisam poznavao. Napolju si ti jedna vesela devojka, puna energije i svega toga. Pokušao sam da pokažem dobru nameru da sedneš pored mene i hteo sam da te uštinem kad uđeš u crveno. Nevena tvoja sestra ti je napisala da ti to ponašanje ne dolazi iz kuće. Lica ljudi koja treba da nam budu u prvom planu, ti ih stavljaš u poslednji - rekao je Mateja.

- Nije mi lako - rekla je Ena.

- Ja razumem, ali ti preuveličavaš. Pričaš kao da te svi napadaju, ne znam da li ti stvarno imaš osećaj da si žrtva - rekao je Mateja.

- Boli me što sam svesna da sam sa Pejom završila - rekla je Ena.

- Ti i Peja ste meni pojedinačno jako dragi, ali vi ste svoj odnos doveli do toga da je postao lakrdija. Ne mogu da verujem šta ti je rekao u poverenju o njegovoj majki. Moram da se dotaknem tvog konflikta sa Gastozom i moram da priznam da je ovaj čovek preko puta tebe deset puta više uvredio Anđelu. Ti pričaš da je on tebe poštedeo? On je tebe sada zgazio i ugasio - rekao je Mateja.

- Sa punim pravom, ako će tako ona za moju devojku da priča posle osam meseci, onda ćemo tako - rekao je Gastoz.

- Ja sam mu se zahvalila što je demantovao stvari - rekla je Ena.

- Uporedio sam situaciju gde je Ena u svađi sa Urošem aludirala na stvari, a Terza je direktno to pričao Anđeli - rekao je Mateja.

- Terza nije moj drug, a Ena jeste - rekao je Gastoz.

- Tako je, isto tako ne mogu ja isto da pričam s Gastozom i nekim nebitnjakovićem - rekla je Ena.

- Što se tiče nas na ličnoj osnovi, ne mogu da ti ništa zamerim. Mene si jednom uvredila, ali ja sam sedeo i ćutao. Ne volim što pričaš o Filipu i da meni to smeta, zato što pored tebe sedi Sofi kojoj sigurno smeta što to pominješ. Što se tiče Terza, nemam lepo mišljenje o mnogim stvarima koje radiš. Nikada se od tebe nisam ogradio. Onu rečenicu sam ti rekao da te povredim, ali se nikada nisam ogradio od tebe. Naravno da ću ostaviti Enu - rekao je Mateja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić