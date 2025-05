Potpuni hit: Teodora svojom nominacijom dovela sve do suza, Terza ne može da joj odoli! (VIDEO)

Bebici ništa nije smešno!

U toku je emisija ''Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Ena Čolić i Borislav Terzić Terza koji će ove noći slušati mišljenja svojih cimera o njima. Naredna je reč dobila Aleksandra Nikolić koja je sačuvala Enu Čolić.

- Terza i ja smo imali veliku svađu i svašta mi je rekao. Jedini čovek u kući kod kojeg osećam pokajanje što me uvredio je on. Izvređao me i plakala sam, ali vidim da ti je žao. Smetalo mi je što zbog priča koje si čuo o meni, ali dobro - rekla je Aleks, pa se osvrnula na Enu:

- Ena i ja smo imale svađu, ali ja njoj mnoge stvari kažem sa strane. Razumem kako ti je jer sam ja bila u sličnoj situaciji, ali ti više odgovaraš ljudima. Gadna si na jeziku i to mi se ne dopada. Družim se sa tobom, ali ne sviđa mi se što pričaš samo o sebi. Masovne greške praviš, prija mi tvoje društvo i za*ebancije. Sviđa mi se što si borbena, ostaviću Enu - rekla je Aleks.

Naredna je reč dobila Teodora Delić.

- Što se tiče Ene, ja tebe od tvog ulaska obožavam. Svađala sam se sa Bebicom jer nisam delila isto mišljenje kao on o tebi. Što se tiče tvog odnosa sa Anđelom i Gastozom, smatram da nije lepo što si isprovocirala Anđelu kao što nije lepo što Gastoz nije zaustavio Uroša - rekla je Teodora, pa se osvrnula na Terzu:

- Teško mi je bilo ovih pet dana što si u izolaciji pored druge ribe. Šalim se naravno, ti bi svakom drugu skinuo ribu. Mislim da bi bio dobar u cirkusu, ovde ćeš ulaziti još mnogo puta. Ti i ja nemamo nikakav odnos, zato ću ostaviti Enu - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić