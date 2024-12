Ispružiš se i ukučiš cela: Karić razvezao jezik, otkrio da u kuću postoji muškarac kojeg Teodora opako vreba! (VIDEO)

Bebici ponovo nabili rogove!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari "Elite" večeras biraju između Luke Vujovića i Teodore Delić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kariću.

- Najupečatljivija situacija večeras mi je da Bebicina najbolja drugarica Aneli hvali Luku, a Lukina najbolja drugarica hvali Bebicu. Luka je za mene najveće otkriće rijalitija ove godine. Pored sve negativne on je uneo ovde pozitivu, nisam dugo video da neko uđe i tako se prilagodi. Luka i ja se ovde družimo od samog početka. Pričaju ti ovde da igraš rijaliti, treba da se zezaš i sprdaš i mislim da nikog ne ugrožavaš. Prebacuju ti da si se napolju viđao sa drugim ljudima i porodicama, a treba da ti budemo zahvalni što si se viđao. Đedović je rekao da neki ljudi ispadaju glupanderi jer nisu videli da su Gastoz i Anđela mesec dana u vezi, tako bliski ljudi Sandre i Luke znaju zašto nisu u vezi. Treba da budui iskreniji i kažu kakav je njihov odnos, da ne bi ocrnili Luku. Bio je transparentan kad je rekao da ima simpatiju i da je svaki prisan odnos nelogičan. Sandra je žena koja ima dete, na papiru je i dalje u braku i sve mi je to nejasno. Uvek sam pričao da ste fizički idealni, mislim da nikad nismo imali takav par da toliko ide jedno uz drugo fizički. Ena, ako si mu prijateljica ne treba sve da iznosiš i hraniš druge ljude, kao što mi tebi kažemo sa strane. Ispalo je kao da dok nisi stala na noge smo ti svi bili dobri, a kad si stala krenula si da se družiš sa drugim ljudima i da ulaziš u sukob sa nama. Ja sam rekao da je izdajica, to smo rešili, ali sam isključivo to rekao jer je prenela šta mi pričamo - govorio je Stefan.

- Bilo mi je čudno što je Teodora na svaki način pokušavala da uđe u sukob sa mnom, ali sad mi je jasno jer je pripremila poruke. Smatram da si se sa Terzom pomirila u inat Bebici. Preći ćeš i Bebici kao Terzi, imaš želudac za to. Mislim da je priča da je majka razlog raskida budalaština. Tvoja dela i nedela treba da budu razlog raskida što se Bebice tiče, a majka možće da iznosi mišljenje, a vi da joj pokažete da je drugačije nego što ona misli. Valjda znate ko koga koliko voli - rekao je Karić.

- Ispada da je okej šta Terza kaže i da prelaziš preko toga - dodao je Gastoz.

- Više će da je uvredi Bebica, jer je on bio sa njom. Treba nekad da se ujedete za jezik. Ako je prava ljubav i volite se nemoguće da će samo jedna stvar da vas koči. Ja znam šta si mi pričala na početku, pa sam ja ispao nefer i rekao Bebici da niko sa njim ne treba da bude iz sažaljenja, nego da ide dalje. Bebica ima 35 godina doživeo je da plače ovde, a ima dvoje dece i brak iza sebe. Ovo uhođenje nje pokazuje da nemaš dostojanstvo, treba da se izdigneš. Koliko god da boli ja sam uvek išao protiv sebe - nastavio je Stefan.

- Ja sam rekla Nenadu ko je meni sve pisao da bih bila iskrena da ne bih ovde imala problem sa njim. Ja sam htela da budem fer prema njemu, zato sam mu pokazala. On mi je rekao da ostavim poruke za svaki slučaj. Ja da sam htela da budem sa tobom bila bih u trenutku kad si mi pisao - odgovorila je Teodora.

- Je l' sad treba da kažem šta si mi pričala? Neću. Imam ljude kojima sam pokazivao svaki put kad se ispružiš ovde i ukočiš se cela, a ne zbog mene. Za mene je sve ovo rijaliti. Neću sad da dižem ljude da budu cinkaroši, a oni znaju o čemu pričam. Naravno da ću da ostavim Luku - rekao je Karić.

Autor: A. Nikolić