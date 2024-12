To što si ti uradila, uradile su i druge: Teodora ponovo promenila ploču, pa stala na Sofijinu stranu i opravdala njenu preljubu! (VIDEO)

Ponovo okrenula leđa Milici!

U toku je emisija ''Nominacije'' sa voditeljkom Anom Radulović. Učesnici večeras biraju između Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević. Sledeća nominuje Teodora Delić.

- Što se tiče Terze, izdao me je kao prijatelja, smatram da sam i ja njega. Izgladili smo odnose, izvinio mi se za sve. Mislim da je napravio veliku grešku i to je jako ružno. Pričala sam neke stvari s njim, ali to nikad neću iznositi. Pomagala sam mu tad, jer sam ga smatrala prijateljem. Kad je ušla Milica, shvatila sam da je povređivao trudnu ženu i da je to štetilo detetu. Smatram da ne voli ni Milicu, ni Sofiju. Mislim da će biti dobar otac, ako mu se pruži prilika - rekla je Teodora.

- Sofija i ja imamo korektan odnos, rekla sam juče da si k*rvetina, ali ne mislim da si to. To što si ti uradila, uradile su i druge. Ne zanima me tvoja prošlost, iako smatram da nisi pr*stitutka, a čak i da jesi, to ne bi promenilo naš odnos. Smatram da si se zaljubila, ali dobro prikrivaš te emocije. Osuđujem te za laganje Terze i za pominjanje Miličinog deteta - nastavila je ona.

- Zadržaću Terzu - završila je Teodora.

- Tek ćemo se družiti, izvinio sam joj se i naš odnos će, nadam se, biti kao i pre - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković