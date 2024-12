Bebica zaratio sa celom kućom zbog podrške koju pruža Milici: Terza skočio na njega kao oparen! (VIDEO)

Ovo Milici znači!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici koji je pružio punu podršku Milici Veličković i zbog toga zaratio sa celom kućom.

- Sofija je direktno uvredila Milicu da nije moralna, smatram da vrlo dobro zna šta da radi i kako da se brani da to bude perfidno. Meni je neverovatno kako ona slaže u sekundi, šta god ona da kaže i uradi, Milica je tu ispravno. Terza tu brani Sofiju - rekao je Bebica.

- Kako je branim? - upitao je Terza.

- Marko je mene uvredio i izvređao - rekla je Sofija.

- Naravno kad lažeš - rekao je Marko.

- Atmir se javio Milici i rekao da o tebi ima svašta da kaže, tako da se on sam meša u problem - rekao je Bebica.

- Ja na prostakluk ne odgovaram prostaklukom - rekla je Sofija.

- Ti si se prostački je*ala - rekao je Bebica.

- Je*aću ti mater svaki dan - rekao je Terza.

- Ti ćeš njemu nešto da pričaš, Bebica je za tebe izmislio očinstvo - rekla je Milica.

- Ja sam za to da on bude NN, on ne treba da bude upisan na papiru da bi on bio otac. Mene boli uvo da - rekao je Bebica.

- Bebice kako ti ne možeš da utičeš na Teodoru, koja je slala Terzi srca - upitao je Milan.

- Ja nisam mogao da utičem na nju, na nju ni mama ne utiče. Ja nisam znao da ona prenosi poljupce - rekao je Bebica.

- Kako može Bebica da srčano brani Milicu, a ljubav njegovog života Sofiju? - upitao je Milan.

- Može, što ne može - rekao je Bebica.

Autor: N.P.