Opa! Zola se nada pomirenju Ene i Peje, pa uputio javnu podršku Terzi, setio se kad je spajao kraj sa krajem (VIDEO)

U toku je emisija ''Nominacije''. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici.

- Eni najviše zameraju što je sa mnom dobra. Mi se jesmo vređali na početku, stojim iza svega i nisam dolazio da se izvinjavam. Naša komunikacija je normalna, ali se ne družimo. Anđelina reakcija mi je opravdana. Za Gastoza nije ispao prijatelj, nije ispalo šmekerski. Svi smo posle klipa napali Enu, a niko nije napao Uroša šta je pričao za Enu - rekao je Bebica.

- Hteo sam da je navučem da mi kaže o čemu se radi, a ona je počela da mi se ku*či. Da je rekla odmah ne bi bilo ništa - rekao je Gastoz.

- Nikad nisam rekao ni da ne treba ni da treba da budete zajedno. Rekao sam da probate. Svi radimo loše stvari, ne znam ko ne radi. Naš odnos će biti kao i do sad. O Terzi sam pričao milion puta. Pokazao je da je blam, jedna pi*ketina i miš. Opet je prećutao kada se priča o Milici. On mene apsolutno ne ugrožava. Ne doživljavam ga kao neko ko može biti sa Tedoorom niti on nju zanima. Nikome nije drug ni prijatelj. Pokazao je kakav je prijatelj prema Munji. Naravno da ću poslati njega - rekao je Terza.

Sledeći je nominovao Lazar Čolić Zola.

- Ena je neko sa kim imam korektan odnos. Sebična je malo. Videlo se kad si na strani Gastoza kada se svađao sa Pejom, a sinoć si tražila podršku od Peje. Kao da u nekim situacijama želiš da ga neko ponizi. Jasno pokazuješ da si na strani tvoje navodne ljubavi. Na početku ti nisam neke stvari toliko verovao. Trudim se da ne pričam sa njim o tebi. Nikad ne bih bio protiv ako bi se nešto ponovo desilo sa vama. I ja sam prelazio preko mnogo stvari, ali ja tako mislim. Mislim da će se oni pomiriti do kraja rijalitija iako se o ne slaže sa tim. Ne mogu da provalim da li osećaš tu emociju o kojoj pričaš. Zamram ti ove stavri koje izgovaraš za ljude spolja. Opravdavaš sve sa tim da je do tebe došla informacija. Svoje bljuvotine opravdavaš jer si čula nešto. Ispada ako ti neko baci rovca ti ćeš se potruditi da ukanališ tu osobu.Ti si isto go*no ako na uvredu odgovoriš uvredom. Nikad nisam čuo da za neki odnos 80% kuće misli da se neće pomiriti. Terza je meni uvek ispao drug. Nikad nijedan negativan postupak nije imao prema meni. Kad sam sastvaljao kraj s krajem, on je ronio po jezeru i tražio moje stvari. Krivo mi je što si to uradio. Najviše bih voleo da si sam da nemaš nijednu devojku. Comaru isto tako mnogo volim i poštujem. Želim ti da kad izađeš napolje uspostaviš kontakt sa detetom. Ostavljam Terzu - rekao je Zola.

