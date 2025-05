Bez dlake na jeziku!

Dača Virijević opljuvao je Jovana Pejića Peju, te je istakao da on ne može da parira Eni Čolić.

- Pokazao je svoje pravo lice. On je jedna ljiga. Ena je mnogo bolji čovek od njega. On je taj koji pravi Enu ljubomornom. On je pi*kica i kukavica, to je jasno kao dan. Ne sme da podnese sukob, ne zna da se posvađa sam muškarcem. Nikakav je muškarac - kazao je Dača.

- Klinac je on za Enu - dodala je Teodora.

Autor: S.Z.