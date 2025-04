Bez dlake na jeziku!

Na samom početku nominacija Odabranih, prvi je svoj sud dao Dača Virijević, te je otkrio kome želi da vidi leđa.

- Aneli, Marko i Sanja su tri osobe koje ne mogu da gledam. Sanja je osoba koja je o meni izmišlajla gluposti samo jer sam ja govorio istinu o njoj. Dokazaću da je radila u Tutinu. Poznajem mnogo ljudi odatle. Njene uvrede su monstruozne jer ne zna da trpi kad joj se saspe istina u lice. Marko nije ništa bolji od nje, on je rekao da će mog oca prebiti kad izađemo odavne. On ne zna da se ponaša, mislim da je totalno pogubljen. Ponekad mislim da on sve radi zbog Sanje. Meni je Sanja govorila da je Marko bio posle ''Zadruge 5'' u lošem odnosu sa roditeljima i da je živeo u sobici jednoj kod njenih. Priznala mi je da mu je donosila i prinosila hranu, da ju je mrzelo čak do picerije da ode, što može da potvrdi onda one njene reči, da ga je udomila kao kera. On gleda Sofiju i Enu od početka, siguran sam da je ušla zbog ljubomore, kako se on ne bi zaljubio u neku u njih. Marko je jedno udomljeno pašče. Naravo da ću Marka da nominujem - kazao je Dača.

