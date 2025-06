Bez dlake na jeziku!

Darko Tanasijević razgovarao je sa Milenom Kačavendom o raspadu njenog klana.

- Već smo svi na ivici živaca, nervozni smo. Naturirani smo na maksimalno. Sandra i Matea su ekstremno nervozne. Upalila se kao zmaj zbog dva piva. Svi smo pomislili da je Sandra nervizna zbog Luke, ali mislim da je ozbiljno nervira i da joj sve to smeta. Nervozna je od kad oči otvori - rekla je Milena, pa prokomentarisala odnos Terze i Sofije:

- Sofija je uvek imala emocije prema Terzi. Dovoljno dobro znam, patila je debelo. Hoće da ga malo napravi i budalom, ali joj je stalo da pokaže njemu da je ispao glup kao noć. On je promenio ploču kad je saznao za Milicu i Rajačića. On je imao emocije, to je radio i prošle godine kako bi Milici uterao. Ne mislim da će Sofija njemu preći, ali joj je stalo da budu okej. Nisu se vređali i ružili. Nešto ima, meni ne smeta, ali mislim da nije glupa da bi sebi dozvolila ponovo. Pokazao je da je najmanji miš onda kad je trebao da bude muškarac - ispričala je Milena, pa se osvrnula na nominacije:

- Očekivano je bilo da ću da raspalim. Aneli je uhvatila foru da vergla sa mnom uporedno. Ispljuvala sam ih kulturiška. Naravno da sma bila ironična. Enu stvarno neko vreme geldam kao rijaliti igrača. Sofija je najkvarnija i najnamazanija u našem klanu, baca oko na detalje. Ena je jako nervozna kad je novinari podižu oko čestiri. Mislim da joj je rijaliti jako bitan. Podsetila me na mene kad ustane i da se svađa. Tu je podržavam, vidim borbenost. Aneli se toliko sa onim kuvarom zamišljenim turira. Nije mi ni duhovit ni komičan. Fijasko! - rekla je Kačavenda, pa prokomentarisala odnos Anđele i Gastoza:

- Ja Gastoza volim, pa volim. Ako oni to zovu izdajom, više ne može da se komentariše. Mislim da oboje imaju greške. Samo sam se stavila na njeno mesto. Onih par ispada što je imao nisu muški i ja verujem da će se pomiriti - završila je.

Autor: A.Anđić