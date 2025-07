Bez dlake na jeziku!

Naredna je nominovala Jovana Tomić Matora.

- Sa Lukom sam u okej odnosima, sa Sandrom sam u okej odnosima. Mislila sam da te pošaljem, nisam bila sigurna da li si me poslala, sačuvala si me, sačuvaću i ja tebe Sandra, šaljem Luku - rekla je Matora.

- Sa Lukom sam bio u dobrim odnosima kada je ušao. Nisam mu verovao da je bio zatvoru, ali kada smo popričali malo, shvatio sam da priča istinu. Devojka ga je dovodila u crveno, sve je izbilo zbog nje i njenog ponašanja i njenog provociranja. Ti si dovela do ovoga Aneli! Luka nikada ne bi skočio na mene da se ti nisi drala ovde preko stola. Neću je vređati iako nisu u odnosu, žao mi je što se sve to desilo...Što se tiče Sandre, nikada me devojka nije uvredila, uvek sam ja inicirao taj verbalni sukob. Odvratna mi je kada se poltronizujem, Milena priča dve godine šta priča, Sandra se poistoveti sa njom iako ne zna o čemu se radi. Ostavljam Luku, šaljem Sandru - rekao je Munjez.

- Ovo je bilo očekivano da će da pu*i Luki onu stvar, Luka i on su imali sukob, ja sam ih razdvajala. Luka njega ne podnosi, kao što ni on njega ne podnosi, ja znam, Luka je meni pričao - skočila je Sandra.

- Imaš 37 godina i slušaš tuđa mišljenja, nemaš svoje ja i svoje mišljenje - urlao je Munjez.

- Sandra je po meni dostojanstvena, ima svoj stav i karakter, ona je oličenje kako treba majka da se ponaša u rijalitiju. Luka, ja tebe nikada nisam izvređala, rekao si da jesam. Ja o tebi imam lepo mišljenje, nemamo komunikaciju, zbog svega ostavljam Sandru, šaljem tebe - rekla je Stefani.

- Pomaže Bog. Aneli je izgleda nominovana. Sandra je neko ko je dugo vremena bio neprimetan i transformacija njena odjednom. Transformacija lika i dela Sandrinog odjednom je jako čudna, treba da pokaže ko je i šta je. U svemu je nedorečena, sve je na pola, ili da prećuti ili da kaže, ne, ona dođe na pola i tu stane. Ne može da funkcioniše kao jedinka. Da, u senci je Milene Kačavende, nema svoje ja, onaj koga Milena napada, napada i ona, ona je sama pristala da bude član te organizacije i klana, kako sam ih nazvao četiri udovice...Što se tiče gospodina Vujovića, na njega sam ljut! To što mu pričate da je on simpatičan i smešan, ne, nije simpatičan, samo ispada smešan. Luka je neko ko je ovde doživeo najgore stvari. Ja sam protiv njegove veze bio jedini kada sam video neke stvari, nikada me nije poslušao...Šaljem Sandru, ostavljam Luku - rekao je Mića.

Autor: Nikola Žugić