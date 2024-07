Kada sam ukucala na Guglu svoje ime nije mi bilo dobro: Jovana se kaje zbog iznošenja afere sa Peđom Medenicom, pa oplela po Urošu i Jeleni (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditeljka Ana Radulović u večerašnjem izdanju emisije "Finalna izbacivanja" ugostila je u studiju Lazara Čolića Zolu, Slađu Lazić Bošković, kao i Jovanu Cvijanović, koja je odmah progovorila o utiscima nakon susreta s porodicom.

- Nekako sam u šoku, kada sam ušla u stan i videla sestru i svoje, bila sam u šoku. Kada sam ukucala na Guglu svoje ime nije mi bilo dobro. Šokirale su me neke stvari koje nisu bile tačne, ne može da mi se nameće da sam bila sa pet osoba ako sam bila sa jednom...Zamerila mi je sestra, mama i tata, razgovor je trajao do 12 popodne. Nisam trebala nekim osobama ime da spomenem, a kamoli nešto više da kažem o tome. Kajem se zbog toga, šta je tu je, ali to je negde moj život - rekla je Jovana.

- Je l' te je kontaktirao neko od njih - pitala je Ana.

- Još uvek mi se nije javio niko, s tim što sam čula neke priče da su spominjali moje ime...Jednostavno, ne želim više da ih spominjem...Izgubila sam se u lažima, ja sam pričala sa Đedovićem i onda je bilo šta je bilo - rekla je Jovana.

- Nije bio on tada sa Jovanom, ona je bila zaljubljena u njega - rekla je Slađa.

- Što se tiče našeg odnosa, mi smo bili zajedno od meseca februara, a svaki prekid našeg odnosa nije bio prekid...Jelena je neko kome sam ja sve pričala, s kim sam ja delila hranu, ali iskreno da ti kažem, meni je to jezivo. Ona je mene ispitivala kako nam je bilo u se**u. Očigledno da se zaljubila, ne znam čemu se ona nada, on sigurno neće praviti decu sa njom i živeti sa njom i sa Bekom - rekla je Jovana.

- On ne gleda nimalo naivno na nju, on je odlepio za njom, možda čak i kao ona za njim - rekao je Zola.

- On da je naivan, ne bi nosio Ivanovu garderobu, a bio mu sa ženom - rekla je Jovana.

- Ona je meni pričala da je on njoj lep, da joj je zgodan, nisam ni mislila da će da ode tako predaleko - rekla je Slađa.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić