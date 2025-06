TO JE VASPITANJE JEDNOG DEČAKA: Ena dokazala da se ne kaje zbog izgovorenih reči na račun Zlate Petrović, pa Peju precrtala zauvek! (VIDEO)

Ne štedi reči!

Darko Tanasijević porazgovaro je sa Enom Čolić o katastrofalnom odnosu koji je nastao sa njom i Jovanom Pejićem Pejom.

- Ne interesuje me. Ne želim da ga vidim nikad u životu, ne želim da razgovaram nikad više u životu. Sve sam gledala da budemo u okej odonosima. Nemam nikoga u svojoj prošlosti da smo neprijateljski završili. Ja drugačije emocije imam prema Mateji, nego prema Peji. Kako ikad više da budemo u dobrim odnosima. Da je bilo sreće da ga pustim da vidimo njegovo lice ranije. Svaka ptica leti svome jatu, ovo je njegovo pravo stanje. Rekao je da je morao to da uradi. Kako on tačno predstavlja sebe, pored toga kako je mene predstavio. Videli smo njegovu nominaciju, pet različitih odgovora za istu stvar. Kako ko dobaci, on se prešalta. Ne pravdam ga, ne želim da pričam kao drugi ljudi i da ga šetdeim. Gde su osećaji za mene? Nemam odakle da crpim svoju toleranciju. Ne želim mu ništa dobro. Svo ovo vreme kao da smo u vezi. Što sma htela šest meseci, ja sam to sad dobijala. Sinoć i Luka izjavljuje istu rečenicu, ja ne znam ko na koga utiče i je l' se oni ogledaju jedni na druge. Ugleda se na Gastoza.Psovali su jedno drugom majke, a sad su okej. Kad je neko na njegovoj strani, a protiv mene je, onda je to tako - rekla je Ena, pa se osvrnula na uvrede koje je izrekla na račun Zlate Petrović:

- Rekla sam mu da bih ga povredila, kao i uvek. Nije kao, nego želim da ga povredim. Mene kad nešto jako zaboli, vidim jedini način da plačem i uzvratim verbalno. Ono što je on meni izgovorio nakon svega, da me tako ponizi, najstrašnije moguće da se pola kuće sladi, šta da mu kažem an to. To je vaspitanje jednog dečaka, ja tako svog sina ne vaspitavam. To sam mu rekla jer ga jedino to boli. Da li se vrednuje više neki estradni pevač od moje majke? I ja sam isto majka, samohrana u svakom mogućem smislu. Moj sin gleda ovo tinejdžerskom periodu. Ja sam kriva. Osećaj mi je da sam totalno otupela i otrnula an sve. Kod mene se rađa bunt kad je nešto loše, brine me samo šta se dešava napolju. Deca su surova, ko zna kakve mu klipove deca donose. Ljudi se vole, pa su neke stavri normalne. Nekako bih mu to možda i objasnila, ali kako da objasnim ovo. Sinoć što sam doživela da čujem, ne vidim svoju krivicu u tom delu. Trebala sam od prvog momenta da mu ne dam pristup, ali treba da imaš više godina ovde pa da budeš Helga, zato sam joj i rekla da istraje - ispričala je Ena.

Detaljinije pogledajte klikom u nastavku.

Autor: A.Anđić