Lepa Lukić iza sebe ima tri velike ljubavi, a ne libi se da priča o privatnom životu. Međutim, vellika želja da ima decu joj se nije ispunila.

Lepa Lukić je decenijama jedna od najpopularnijih pevačica narodne muzike na našim prostorima. Udavala se tri puta, a i dalje se prepričava njeno priznanje da je tadašnjeg supruga Vladu Perovića uhvatila u prevari.

- Rekla sam da idem na deset dana u inostranstvo da pevam. Odvezao me je do aerodroma. Cmok, cmok. Ja kao bajagi odem, ali sam se vratila iste večeri. Zatekla sam ih kad su se raspremili u spavaćoj sobi. Nju sam izbacila napolje onako golog**u! Molila me da joj dam odeću, a ja joj nisam dala. Posle sam joj bacila garderobu niz stepenice i oterala je napolje - pričala je Lepa.

Lepa je jednom prilikom otkrila da je u mladosti imala abortus, kao i da je nakon toga želela da ima naslednike, ali joj je želja ostala neostvarena.

- To je bilo pre više od 55 godina. Bila je to rana trudnoća, dete nije bilo praktično ni začeto kada sam ja abortirala. Mnoge to urade pa imaju po petoro, šesto dece. Nisam znala da će to da se završi ovako. Ne znam i nikada neću saznati da li je taj abortus uticao na to da više nemam dece. Nije mi to niko rekao - svojevremeno je pevačica načela bolnu temu i dodala:

- Tada sam imala 25 godina i nije mi bilo vreme da rađam decu, htela sam karijeru. Normalno je da budem uspešna pa da stvaram porodicu. Onda se desilo to i nisam znala šta će da usledi. Ja sam kasnije operisala i neke prirasline na materici, ali nikada više nisam uspela da zatrudnim. Čak su mi produvavali jajovode, ali sada više ništa nije ni važno jer ja nemam decu. Takva je sudbina, pomirila sam se s njom.

Lepa je u više navrata pričala da je u Beograd da peva došla sa sela, bosa, bez novca ali sa ogromnom ambicijom da uspe u životu.

