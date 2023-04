Ovo se čekalo!

Pevačica Maja Nikolić oglasila se za Pink.rs nakon što ju je u intervjuu za jedan nedeljnik potkačila koleginica Goca Tržan. Kako nam je ispričala, Goca je ljubomorna na nju zbog profesionalnih, muzičkih uspeha, ali i dostignuća na polju ljubavi. Tom prilikom, Maja je istakla da je Goca, prema njenoj priči, nju zamrzela još ranije, mnogo pre "Pinkovih zvezdica", i to jer je želela da bude s muškarcem s kojim je Nikolićeva tada bila.

- Takođe, mrzi me i zbog toga što je svojevremeno čekala tri godine da raskinem svoju vezu s jednim muškarcem čije ime se vrti po novinama svakodnevno, jer je trenutno vezan za "Zadrugu", a nije u "Zadruzi", non-stop ga tamo pominju - rekla je Maja, između ostalog, a nama nije trebalo dugo da zaključimo da je reč o Aci Buliću, prvoj ljubavi Ane Ćurčić, kojoj je trenutno najveća podrška.

- To je bilo davno. Čekala je da raskinem sa njim, on je bio tada neoženjen. Aca Bulić i ja smo raskinuli i on je tada otišao u London da se oženi i da bude sa nekom svojom ženom, ja sam rekla:"Meni to ne odgovara, ja da budem sa oženjenim čovekom ne pada mi na pamet", bez obzira što smo u Beogradu živeli, družili, voleli se... Ta priča naša je trajala tri godine. Goca Tržan je sa čovekom, mojim bivšim momkom, bila nakon mene, i to - bila je sa njim dok je bio u braku! Razlika između mene i Goce Tržan je ta što ja ne spavam sa oženjenima, što izuzetno poštujem svetinju braka, decu, familiju i porodicu jer postim i pričešćujem se. Ona ne da nije kuguarka, ona je dno i margina srpske estrade koje preko leševa i radeći svakakve stvari, spavajući sa tuđim muževima i momcima (Aca i ja smo tada imali vezu, njemu sam posvetila pesmu "Ubile me, Dragane")... Čekala je da raskinem sa njim, da bi ona nakon toga bila u šemi sa oženjenim čovekom, jer se on oženio u međuvremenu. Ta netrpeljivost potiče od tada, eto da vam kažem i nešto što niste znali do sada - poručila je pevačica, a mi smo kontaktirali Bulića povodom svega što je iznela njegova bivša ljubav.

- Goca Tržan mi je uvek bila samo drugarica koju cenim i poštujem godinama - bilo je sve što je Bulić poručio za Pink.rs.

Autor: M. K. ; D. T.