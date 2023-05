Svi su bili uz nju!

Tokom prošle noći na velelepnom imanju Zadruge, Maja Marinković je saznala jednu tužnu vest. Naime, kako je njen otac Radomir Marinković Taki zamolio produkciju najgledanijeg rijalitija da Maji saopšte vest o smrti dede, u večernjim satima, tačnije pred spavanje, to je i učinjeno.

Maja je nakon toga tužnu vest saopštila najboljoj drugarici Slađani Lazić koja je od tog momenta pa sve do jutar bila kraj nje.

Nakon što je stigla u spavaću sobu, vest o smrti Majinog dede se proširila po Beloj kući, a zadrugaroi su sve vreme dolazili da Maji izjave saučešće, dok su je Slađa Lazić, Nenad Neca Lazić i Anita Stanojlović su sve vreme tešili.

Dok joj je pomagala u odabiru stvari koje će nositi na sahrani dede, Slađa Lazić je razgovarala sa Majom Marinković koja joj je tom prilikom otrila koliko joj je deda značio te su obe zaplakale.

Među prvima koja se našla kraj Maje da joj izjavi saučešće bila je upravo Ana Ćurčić. Ona je zaboravila sukobe koje je imala sa Marinkovićevom zbog Zvezdana Slavnića te je Maji pored prijateljskog zagrljaja pružila i razgovor utehe.

Misli na deku, a ako ti treba nešto ja sam tu - rekla je Ana.

Ubrzo je i Zvezdan Slavnić saznao da je Maji preminuo deda, pa je i on došao do njenog kreveta kako bi joj izjavio saučešće. On je zagrlio Maju i tom prilikom sa njom porazgovarao o njenom dedi.

Ana Ćurčić je razgovarala sa Zoricom Marković i ponovo otkrila da ima mnoge tajne o svom bivšem mužu Zvezdanu Slavniću, ali i njegovom ocu Moki.

Na viberu sve imam, ni ne sluti ko me je zvao, šta mi je pisao, koje mi je slike slao... samo neka vređa. Ja sve argumentovano imama, on može da laprda do prekosutra. Mi za 13 godina imamo godinu ipo dana normalnog odnosa. Zato što bi to bilo kratkoročno. Uostalom, kako sam ja mogla njemu nešto da ne dam, nikada nisam mogla nešto da mu zabranim. Imao je dobru volju, ne mogu da kažem da nije. Isto mi pitanje postavljaš kao moja majka, ali nek ostane na tome da mu je Ana zabranila - govorila je Ana.

Između ostalog, sve što sam prošla sa tobom... Svaka tvoja rečenica je prolazila kroz mene, razumela sam i tvoju nemoć i sve, a ne mogu da ti pomognem. Bude mi žao, stvarno su velike muke, ako si iskrena - rekla je Zorica.

Anđela Đuričić je juče tokom popodneva šokirala javnost kada je odlučila da prošeta sa bivšim dečkom Zvezdanom Slavnićem. Njih dvoje su nakon nekoliko izgovorenih reči i par suza odučili da zakopaju ratne sekire. Nakon toga, veče su proveli zajedno, a tokom današnmjeg dana pao je i 'mini poljubac', i ako je njihov zajednički dogovor bio da ostanu u prijateljskom odnosu, dok su u Zadruzi.

Filip Car i njegova devojka Aleksandra Nikolić već neko vreme čitaju pred spavanje, kako bi imali što bolji san. Između ostalog, oni ne kriju koliko im je literatura koju su odabrali zanimljiva.

Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić su nastavili da se ponašaju kao pravi ljubavni par, i ako su se dogovorili da će u njihovom odnosu pretežno vladati prijateljski odnos. Izgleda da su sve bliži ponovnom emotivnom zbližavanju, o čemu govori i njihovo konstantno šaputanje ispod jorgana.

Autor: N.B.