Baš joj je teško: Aleksandra besna zbog rasprave sa Kristijanom, Stefan joj pružio utehu, pa zapušio usta poljupcima (VIDEO)

Dokazao da je uz nju!

Nakon rasprave koju su vodili Aleksandra Jakšić i Kristijan Golubović, ona se osamila u Trač pabu sa Stefanom Stojanovićem. On joj je još jednom dokazao da je podrška, pa ju je tešio poljupcima.

- Samo idu i hiškaju, on gleda sve sa rezervom kad sam ja u pitanju. Koga sam htela, ja sam izbacila davde, ja sam takva. Mene kad neko izludi, ja ga pošaljem daleko od mene. Kakve su to gluposti, kako se meni sve namesti -rekla je Aleksandra.

- Iskuliraj, zato sam se ja sklonio ovde -rekoa je Stefan.

- Ne mogu da mu objasnim, to jutros pričam i Lakiću, kad nešto nije istima, ja to moram na čistac da iznesem. Ja ne volim da bude nešto kako nije, ne podnosim kad nije istina. Nebitno što je to bio Kristijan, nervira me što priča nešto što nije -rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović