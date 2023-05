ESTRADNI PAR IMA RAZLOG ZA SLAVLJE! Nikolina i Saša Kapor bili na ivici RAZVODA, a danas je ona podelila lepe vesti - blistaju od SREĆE!

Proslavili 10 godina braka!

Estradn par Nikolina Kovač i Saša Kapor danas obeležavaju 10 godina braka u kojem imaju sina Nikolaja i ćerku Nikoletu.

- Deset jubilarnih godinica, srećno nam! - napisala je Nikolina, a mnogi su krenuli da čestitaju lep povod estradnom paru.

Iako sada imaju idealan brak, Nikolina je jednom prilikom istakla da je imala probleme.

- Zataškavala sam stvari, ali na vreme sam shvatila da to nije dobra stvar. Zato sam odlučila da budem daleko otvorenija i kažem sve što mi smeta. Umem ponekad i da povisim ton i pobesnim, mada Saša kaže da sam tada smešna i da to nisam ja. Nije, naprosto, navikao takvu da me gleda. S vremenom sam naučila da je neke stvari potrebno i prećutati i izneti ih kada se za to ukaže povoljan trenutak. To je mnogo delotvornije. Bitno je da čovek u braku postane mudar i ne nameće svoj stav ljutnjom i svađom, nego da ga svom partneru na fin i pametan način izloži kako bi ga on bespogovorno prihvatio. Ja sam u tome uspela. Dogode se, međutim, momenti kada ne možeš da shvatiš zašto te je neko ko te voli doveo u ružnu situaciju i čime si to zaslužio. Tada dođe do tačke pucanja koja prouzrokuje prvo razmišljanje o razlazu, a zatim i razgovor o tome. Ljudi često nepromišljeno reaguju, sada kada na sve to pogledam, mislim da nismo bili dovoljno zreli za razvod. Nije se lako ni razvesti, ne zovu razvod uzaludno drugom smrću. Saša i ja smo karakterno dosta različiti - pričala je ona i dodala:

- Dok sam ja emotivac, on je suvi materijalista, kao što su, uostalom, svi muškarci. Već na samom početku postalo je jasno oko čega će između nas nastati razmirice, bilo je tu i sitnica, ali naravno i krupnih stvari. Kada uđete u vezu s partnerom koji je navikao na neki drugi tip žena, mnogo je važno da probate da ga prilagodite sebi. Dobar muž se ne rađa, nego ga supruga kasnije u braku stvara, majka ga vaspita dok ga onda supruga prevaspita- otvoreno je kazala Nikolina Kovač jednom prilikom za "Story".

Autor: A. N.