NIKOLIJA OBJAVILA GOLIŠAVE FOTOGRAFIJE I TO BEZ FILTERA! Fanovi posle ovih VRELIH kadrova pali u trans, Edita Aradinoć HITNO reagovala! (FOTO)

Nikolija Jovanović jedna je od retkih pevačica koja ne kači fotografije na društvenim mrežama ukoliko nisu usko vezane za njen posao.

Gotovo nikad nema objava koje su trenuci iz privatnog života, te su njeni nalozi strogo profesionalni.

Ovoga puta napravila je izuzetak i slikala se golišava, a fotografije je objavila na Instagramu i to bez filtera.

- Danas me nije mrzelo da se slikam, ali me mrzi da obrađujem slike! To je što je - napisala je Nikolija i izazvala lavinu komentara.

Dok su neki pisali da je potrebno da se malo ugoji, drugi su je hvalili na sav glas. Jedna od njijh je i Edita Aradinović, njena koleginica, koja je takođe ostavila komentar ispod fotografije:

- Nemoj nikada više da ih obrađuješ - napisala je Edita.

Autor: N.Ž.