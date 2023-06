'SVE JE TO MLADOST - LUDOST!' Taki Marinković se oglasio za Pink.rs povodom Majinog POMIRENJA s Bilalom! Evo kakvo sad mišljenje ima o potencijalnom zetu i da li se zbližio s porodicom Brajlović u Sarajevu! (FOTO)

Evo da li zaista podržava ćerkino pomirenje s Bilalom!

Juče je u domaćim medijima kao bomba odjeknula vest o pomirenju Bilala Brajlovića i Maje Marinković. Naime, njih dvoje su zajedno otišli na svadbu u Sarajevo, na kojoj je bio i njen otac Radomir Taki Marinković. Mi smo sada stupili u kontakt s Majinim ocem Takijem i porazgovarali s njim o obnovi emotivne veze njegove ćerke s Bilalom.

- Bilal je dobar dečko. Ja glasam za ljubav i želim im svu sreću. Samo da je ljubavi i da nema nekog nasilja. Neću se mešati u ćerkine izbore i kvariti njenu sreću... Oni su još mladi, neka uživaju, pa ćemo videti šta će se dalje dešavati. To je sve mladost - ludost! Nisam upoznao Bilalovu porodicu u Sarajevu, još je za to rano, videćemo kako će se sve odvijati - poručio je Taki za Pink.rs i otkrio da je i on bio na svadbi sa ćerkomi potencijalnim zetom, kao i da su u njihovom društvu bile mnoge poznate ličnosti.

- Na svadbi u Sarajevu nam je bilo predivno, baš smo uživali. S nama za stolom je bilo mnogo poznatih, između ostalih i Sara Reljić i njena majka, mi smo baš dobri prijatelji - rekao je Majin otac.

