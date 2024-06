Adil progovorio o odnosu sa Teom Tairović, pa spomenuo i njene roditelje!

Evo da li ju je zaista potkačio!

Nedavno se spekulisalo da mlađoj koleginici, Tei Tairović Adil ima šta da zameri.

Adil je sada za domaće medije, otvoreno govorio o odnosu sa Teom, te pomenuo i njene roditelje.

- Ma ne, kakvi, taman posla... Ne bih kritikovao bilo koga, a kamoli Teu koju poznajem jako dugo, koju podržavam, njenu majku poznajem, oca joj mnogo poštujem, nego su novinari, čak nije izvučeno iz konteksta, neki glupav naslov, napisali: "Adil potkačio Teu!" Glupost, živa, nikad u životu nikog ne bih, a ponajmanje nju, jer je mnogo i poštujem i volim i radili smo zajedno. Imam samo reči hvale i verovao sam u nju kad je zaista bila pevač amater. Kroz sve te neke njene početke i prve neke pesme, i duet sa Šabanom, gde ona u početku možda nije očekivala ovaj uspeh, svi ljudi koji su iskreno verovali u nju, znali su da će, taj njen "iks faktor" i njen... ona ima strašne osećaje za muziku. Sad, ljudi mogu da pričaju ovako ili onako i da se pravi pametni, ali Tei niko ne može da ospori to što ona ima nešto što nemaju i drugi, o tome se radi, i što je to taj neki dar od Boga, bez čega ne možeš da budeš velika zvezda. Ona to ima i ona radi na sebi u svakom smislu i jako lepo piše tekstove, što je opet neka umetnička crta s kojim se rodiš i koju ona razvija na pravi način i prosto želi da se bavi svojom karijerom što više, da je njena karijera u njenim rukama. Tako da imam samo reči hvale za nju i sve što izda novo ja ispratim i pozdravim i pošaljem poruku, tako da mi imamo tu neku zajednicu ljudi koji ja pratim i koji mene poštuju i zaista među nama problema.

Autor: Milica Krasić