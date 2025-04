Morao sve da joj prepriča: Marko otkrio Sanji detalje razgovora sa Darkom Tanasijevićem, njene reakcije govore više od hiljadu reči! (VIDEO)

Evo da li je zadovoljna!

Marko Stefanović je večeras u svom razgovoru sa voditeljem Darkom Tanasijevićem progovorio o svim problemima koje ima sa svojom devojkom Sanjom Grujić, ali i porodici koja se napolju oglašava i svojim izjavama njega dodatno povređuje. Sada je Marko rešio da prenese Sanji sve detalje intervjua, a po njenim reakcijama se čini da ona i nije baš najzadovoljnija.

- Rekao sam koliko puta nas je otac slikao da bi slao tvojoj ženi, da me tvoja majka gledala kao svog sina. Zaštitio sam te i rekao da u nekim situacijama ne razmišljaš šta da kažeš, onda me pitao: ''Je l' se osećaš da pripadaš kod Sanjinih?'', ja sam rekao: ''Pripadam svom stanu sa Sanjom''. Najviše me pitao za tebe jer menjaš izjave, a ja sam odgovorio da me to najviše i pogodilo - rekao je Marko.

- Znam, to nije trebalo da te pogodi nego da ti pokaže da zbog mene nikad nisi trebao da biraš - rekla je Sanja.

- Tako je, to sam i ja rekao. Rekao sam: ''Iskoristila je pogrešnu rečenicu'' - rekao je Marko.

- Dobro - rekla je tužno Sanja.

- Pa nije dobro, Sanja to i jeste tako. Rekao mi je da ispada kao da prikrivamo sve naše probleme, a predstavljamo odnos savršenim - rekao je Marko.

- Zato što je to krupna stvar, mi živimo zajedno i volimo se toliko. Naravno da će biti bolno - rekla je Sanja.

- Rekao sam: ''Moj otac je trebao da demantuje fotofrafijama sa rođendana, ali to nije uradio''. Katastrofa je bila pljuvačina na tvoj račun, sad je u to uvukao i tvoju majku - rekao je Marko.

- Tako je - rekla je Sanja.

- Ja njih nisam pljuvao i nemam nameru s njima da se pljujem, ja se držim iste priče - rekao je Marko.

- Zato što je sve istina - rekla je Sanja.

- Ti trebaš da budeš uz mene i da mi pružiš podršku, a moj odnos sa ocem nema veze sa tobom - rekao je Marko.

- Mene su uvukli ukućani u tu priču i samim tim su dali tvom tati za pravo da se oglašava na taj način - rekla je Sanja.

Autor: N.Panić