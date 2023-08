'LJUBAV JE U VAZDUHU!' Ana Sević podelila fotke sa venčanja BIVŠEG SUPRUGA! Katarina, Daniel, Lazić i ona NE SKIDAJU OSMEH S LICA! (FOTO)

Pevačica Ana Sević juče se pojavila na svadbi svog bivšeg muža Darka Lazića, sa kojim ima ćerku Lorenu zbog čega su mnogi bili iznenađeni, a sada je uzbuđena na Instagramu podelila fotografije sa venčanja.

Naime, Darko Lazić i njegova izabranica Katarina zakleli su se juče na večnu ljubav pred Bogom. Gala slavlje napravili su u jednom restoranu u Pećincima gde je došlo 520 zvanica, a među njima se, na iznenađenje mnogih, pojavila i njegova bivša žena Ana Sević sa suprugom Danielom Nedeljkovićem.

Sevićku i njen izgled nema ko nije komentarisao, a mnogi su se iznenadili što se uopšte pojavila na venčanju, s obzirom na to da je sa Darkom imala turbulentan odnos nakon razvoda. Sada je svima jasno da su odnose izgladili i da je sada sve u najboljem redu.

Ona je odmah nakon venčanja podelila fotografije sa proslave na kojima ona a svojim sadašnjim suprugom pozira sa osmehom na licu, baš kao i Darko Lazić, njen bivši muž, sa suprugom Katarinom, dok se u videu čula pesma: "Love is in the air (Ljubav je u vazduhu)".

Inače, Sevićka je juče u intervjuu za medije istakla da je normalno da su u dobrim odnosima i da imaju ćerkicu i da im je ona na prvom mestu.

- Za mene moj dolazak nije iznenađenje. Darko i ja imamo ćerku, to je zauvek na prvom mestu - rekla je Ana pred našim kamerama, pa dodala:

- Darku sam poželela sve najbolje. On je znao da mi dolazimo, malo smo kasnili, ali smo došli u pravo vreme. Ja Darku želim sreću i radost i nadam se da se više neće ženiti. Darko i ja smo prijatelji sada, kao što smo pre naše ljubavi i bili prijatelji i možda je bolje bilo da je tako ostalo.

Ana je otkrila i kako je Katarina reagovala kad ju je videla.

- Katarinu sam izgrlila i izljubila, rekla mi je da joj je mnogo drago što smo ovde. Mi imamo u našim životima jednu osobu koja će nas spajati zauvek. Daniel je odmah rekao da se podrazumeva da idemo na svadbu. Darko je svestan da Lorena sa njim i sa mnom provodi najviše vremena. Darko i ja sve što imamo da rešavamo rešimo preko suda, a ovako smo privatno odlični... Sa sudom smo završili zauvek, to je bilo pre - istakla je Ana za "Blic".

Darko i Ana Sević zakonski su se razveli 16. maja 2019. godine.

